特朗普：對華貿易戰打得成功且超值　不想當中國的僕人

美國對中國1,250億美元新一輪商品徵税15%於9月1日凌晨生效當天，美國總統特朗普（Donald Trump）發出警告，重找供應鏈，不要每件東西都買中國造！但特朗普還說，9月美中數次談判計劃照舊。

特朗普9月1日早8時25分在推特（Twitter）上說「（貿易戰）超值，不想當中國的僕人！事關美國人的自由。重找供應鏈。沒有理由每件商品都買中國造的！」特朗普補充說：「進口商們還可以在中國以外的地方找到供應商。」

特朗普還說：「就像經濟學家默裏奇（Peter Morici）（在對美國Fox News的評論中）指出的，關税平攤到每個美國人身上沒有（那些分析師們的負面評價裏說的）那麼重，因為人民幣的匯率下跌了，相當於給我們的進口商們打了折。」

特朗普前一天8月31日下午14時29分還在推特上指責勸他儘快停下對華貿易戰的民主黨國會議員丁格爾（Debbie Dingell）說：「她和很多民主黨人士一樣想要放棄我們打得這麼成功對華貿易戰，中國今年正在經歷記憶裏最糟糕的一個財年了（還在變得更糟糕）。我們入賬上百億美元。這對於農民還有大家都將是件大事！」特朗普在8月26日七國集團（G7）領導人峰會記者會上也重申過「對中國徵的關税進了美國口袋」這一理論。

美國輿論紛紛戳破特朗普謊言

美國有線電視新聞網（CNN）文章指出這是一句特朗普經常使用的謊話，CNN認為，實際上，關税負擔全部由美國企業和消費者承受。不止CNN，美國商會（Chamber of Commerce）國際事務總監布里連特（Myron Brilliant）9月1日亦對美國《華爾街日報》指出，特朗普為修正中國貿易行為而使用的戰術是錯誤的，布里連特還提供了每個美國人預計受損金額說：「2019年（對中國）徵的關税——對進口商品以任何名義徵的税——都將會給每個美國家庭增添600美元到1,000美元的成本。」

美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）消息則稱，美國摩根大通銀行（J.P.Morgan）報告給出9月1日新一輪徵税給每家美國人造成的損失數據為1,000美元。而美國聯邦銀行（Federal Reserve Bank）5月報告數據顯示，綜合對中國徵税給美國已造成的高昂物價和降低的經濟效率兩方面的負面影響，平均到每個美國家庭身上，2018年7月6日開始徵税以來的損失已達到831美元。

CNBC還報道稱，美國民主黨總統候選人歐洛克（Beto O'Rourke）8月29日發佈貿易政策提案，計劃中止特朗普對中國徵的税。歐洛克還發表聲明說：「貿易不是問題所在——而特朗普是，他的貿易戰對於美國農民和工人是場災難。」

此外，CNN另一篇報道稱，特朗普的助手們私下承認，在8月24日至26日的周末，中方確實沒有像特朗普8月26日在G7所說的那樣「兩次致電」、「相反，兩名官員說特朗普急着傳遞積極信號以提振股市，因而將中國國務院副總理劉鶴的言論與來自中方的直接通話混為一談。」

美中關税戰正式升級 特朗普：9月將有數次談判

美中新一輪關税9月1日凌晨生效，CNBC消息稱，美國政府當天開始對價值1,250億美元的中國商品加徵15%的關税。其中包括一些種類的服裝、鞋，還有普通消費者使用的電子產品比如照相機和台式電腦。由於中方徵税的方式是在2018年7月6日首批徵税商品25%的税額上抬高5%到10%的關税比例，美國調研公司盤聚網（Panjiva Research）數據顯示，遭受中方最新一輪徵税打擊最重的美國商品是：32億美元大豆、25.5億美元原油、11.6億美元藥品。

但CNBC消息亦指出，9月1日對中國徵税生效後，特朗普在白宮南側草坪空中一號旁對記者們說，「和中國正在溝通，9月數次會晤談判計劃未變。」

中國前商務部副部長、現北京智庫「國家經濟交流中心」常務副主任魏建國對《華爾街日報》說，北京仍然計劃9月派代表團訪問華盛頓去談一份能夠消除關税的協議，即便看起來不大可能達成，魏建國還說：「不管哪一種（結果），中國都已準備好。」

中國通訊社新華社消息稱，中國外交部新聞發言人耿爽8月30日在新聞發佈會上也表示：「中美雙方貿易團隊一直保持着有效的溝通。我們希望美方能夠證明誠意，能夠採取切實的舉措，同中方一起努力，在平等和相互尊重的基礎上，找到解決問題的辦法。」

《華爾街日報》消息還稱，當記者在8月30日對特朗普提問是否周末能夠和中國國家主席習近平通電談貿易的時候，特朗普回答道：「不好說。」