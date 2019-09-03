英國會關鍵一週　立法阻止硬脱歐還是提前舉行大選？

英國傳媒報道指若國會成功通過阻止無協議脱歐法案，將解散國會提前大選。雖然首相約翰遜表示並不希望提前大選，但大選已成為了全國議論及焦點所在。距離國會再次休會只剩一週，英國國會將發生什麼事？

9月3日：動議法案

英國國會將在9月3日，即今天的稍後時間復會。據工黨早前預告，他們將聯同部分保守黨議員提出法案，阻止英國10月31日在無協議下脱歐。法案將以「SO24」，即「Standing Order 24」緊急辯論形式進行，大幅縮短一般辯論時間，讓議案盡快進入投票程序。

議案需先獲得下議員白高漢（John Bercow）批准，並得到國會議員相當支持。若一切順利，將可以把投票寫入議程，在9月4日進行快速投票。

有英國傳媒指約翰遜正考慮若阻止硬脱歐法案獲通過，就提前解散國會舉行大選。（路透社）

9月4日：下議院進行投票

在9月4日，下議院將可進入法案的投票程序。投票需要進行數次，但理論可在一天內完成。

由於現時未知議員會提出什麼法案內容，因此未知反對者會如何阻止法案通過。但一般相信法案內容是要求約翰遜政府在無協議下，向歐盟尋求延長脱歐時間等的措辭。

9月5日：命運關鍵日

9月5日，若下議院成功通過法案，法案將在此天提交上議院進行辯論。上議院辯論的時間不如下議院可輕易控制，但若一切順利，投票可在當天或至9月9日的星期一進行。

國會不會在6日至8日，星期五、六、日進行投票。

是否提前舉行大選關鍵在於工黨，若工黨投反對票，約翰遜將無法解散國會。（路透社）

約翰遜可能會在這天，為阻止法案通過宣布解散國會，提早舉行大選。根據2011年通過的《英國定期國會法》（FTPA），解散國會需獲得三分之二議員投票贊成。

而決定是否大選關鍵落在工黨身上，工黨在下議院有247席。工黨領袖郝爾彬（Jeremy Corbyn）多次要求提前大選，因此連同保守黨支持將超過三分之二。但前首相貝理雅（Tony Blair）正呼籲郝爾彬別中約翰遜陷阱，因即時舉行大選並不對工黨有利。保守黨若勝出將繼續由約翰遜擔任首相，只會令無協議脱歐變得更有可能。

因此9月5日可能是最重要一天：若約翰遜解散國會獲得通過，那提前大選將會發生。否則便要看之前下議院是否已通過阻止硬脱歐法案，交由上議院辯論投票通過。只要上議院通過法案，便最快可在9月9日交由王室批准，正式生效。