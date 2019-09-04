美國制裁伊朗3太空機構　魯哈尼稱不再與美雙邊會談

美國財政部9月3日宣布對3間伊朗太空機構實施制裁，並指控他們有份參與德黑蘭政府的彈道導彈計劃。伊朗方面警告，如果在9月5日看不到歐盟的行動，他們將進一步減少履行《伊朗核協議》的承諾。

財政部對伊朗最新一輪的制裁對象包括伊朗太空局（Iran Space Agency）、伊朗太空研究中心（Iran Space Research Center）和航太研究所（Astronautics Research Institute）。

美國國務院表示，這次是首次對伊朗的太空機構實際制裁，也是作為美國長年對伊朗施壓，以防德黑蘭發展核武的計劃之一。當局指，伊朗太空局負責開發衛星和發射器技術，與伊朗太空研究中心合作進行每日的研究工作，兩者亦與一所已被制裁的彈道導彈液體推進劑機構沙希德赫馬特工業集團（Shahid Hemmat Industrial Group）合作。伊朗政府否認其太空相關活動覆蓋了武器發展計劃。

伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）9月3日表示，從來沒有打算與美國談判，也排除與美國舉行任何形式的雙邊會談。

半官方媒體伊朗學生通訊社（ISNA）則引述外長扎裏夫（Mohammad Javad Zarif）表示，除非歐洲國家在9月5日前有所行動，否則魯哈尼將會公布減少履行《伊朗核協議》承諾的細節。惟扎裏夫強調，減少履行承諾不意味終止談判。

《紐約時報》3日引述伊朗媒體報道，法國打算以150億美元救助伊朗，以換取伊朗恢復遵守核協議。美聯社引述法國外交消息指，伊朗最新威脅違反核協議的行為或會發出錯誤信息，但重申有必要解決美伊之間的危機。消息指，伊朗有意透過出口石油的方式獲取該150億美元的援助，如今中國、印度和日本表示有意進口伊朗石油，但美國的取態將會成為關鍵。