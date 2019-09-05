日本橫濱京急線列車與貨車相撞後出軌　1死31人傷

日本神奈川縣橫濱市9月5日有一列京急線列車在平交道上與一輛貨車相撞後出軌，當局指有32多人受傷，其中一名男傷者送院後證實死亡。

事發於當地時間早上11時40分左右，一列駛往三崎口的京急線快速特急8卡列車駛到橫濱市內神奈川新町和仲木戶車站之間時，與平交道上的貨車相撞，列車頭三卡出軌，車頭更嚴重傾側，貨車則冒煙起火。

京急一列快速特急列車在橫濱市一個平交道與貨車相撞，第一節車廂出軌傾側，部分車身出現薰黑。

日本放送協會（NHK）報道，事件中一共造成最少32人受傷，包括列車和貨車司機，其中67歲的貨車司機意外後被困車輛殘骸昏迷，惟救出送院後證實不治。另外一名20多歲女乘客亦身受重傷。

發生意外的平交道距離神奈川新町車站不遠，由於肇事列車不停該站，因此當時或可能以時速120公里行走，再高速撞向貨車。

多名網民在Twitter上載意外現場的圖片，他們指事發時聽見一聲巨響。列車上有乘客表示，事發前列車曾經鳴笛警告，其後發生碰撞，不少乘客被拋起。NHK引述京急方面消息指，列車司機發現貨車停在平交道內，於是嘗試緊急煞車，可惜未能避免意外發生。警方和消防現正調查意外原因，首相官邸的危機管理中心亦已經運作，協調各政府部門處理事件。

受到意外影響，京急線來往京急川崎及上大岡站之間的服務需要暫停。