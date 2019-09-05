俄企業高管談全面禁止對華出口木材後果　揭合作短板所在

由於非法砍伐和非法出口木材問題盛行，俄羅斯一位高官提議全面禁止對華木材出口。但是這個提議遭到了俄企業高管反對。

俄羅斯通訊社9月5日報道稱，俄羅斯最大的林業工業企業之一謝格扎集團（Segezha Group）總裁沙莫林（Mikhail Shamolin）在東方經濟論壇期間接受衛星通訊社採訪時表示，完全禁止俄羅斯木材向中國出口不利於俄羅斯林業的發展，但非法出口木材必須堅決制止。

沙莫林稱：「根據我們的評估，每年有超過100萬立方米的俄羅斯木材非法出口到中國。甚至可能達到150萬至200萬。這些逃税出口對合法出口產生了負面影響，對交通網絡造成了壓力。因此，我們不是主張禁止合法出口，而是禁止非法出口。」

他介紹稱，未來，俄羅斯將努力增加木材製品的出口，為此將建立新的企業。中國企業也可以參與這個進程。

沙莫林補充說：「包括中國紙業和中工國際在內一系列大型中國企業正與我們就投資我們在克拉斯諾亞爾斯克的項目、謝格扎造紙廠項目改造，以及其他一些項目進行談判。」

他指出：「俄羅斯有很多賺錢的機會，如果中國企業認真對待，且中國政府發出信息，參與建設合資企業，那麼對兩國企業來說都將受益。很遺憾，目前我們沒有戰略合作，而這樣的合作是必要的。」

據悉，俄羅斯自然資源與生態部部長科貝爾金（Dmitry Kobylkin）8月15日在接受《新聞報》採訪時表示，如果北京方面不參與解決在俄羅斯境內非法砍伐森林的問題，俄羅斯可能徹底禁止向中國出口木材。

科貝爾金強調稱，正在與中國同仁展開嚴肅的工作，他親自請求中國同仁的執法機構參與解決「黑伐木工」的問題。

此前，在2018年11月7日上議院聯邦委員會所舉行的一次會議上，科貝爾金也曾威脅說，中國是俄羅斯木材的主要出口市場，如果中國不配合俄羅斯在木材採伐領域整頓秩序和滿足俄羅斯的要求，俄羅斯有可能全面禁止向中國出口木材。

科貝爾金表示，他在會晤中國高官時警告說，中國現在需要木材，那就應該幫助俄羅斯重新恢復森林植被資源，中國應該自掏腰包出錢在俄羅斯境內為俄羅斯興建10個至20個樹苗繁育設施，否則，至少可能暫時停止向中國出口木材。

不過，俄羅斯工貿部長曼圖羅夫（Denis Manturov）8月19日接受採訪時指出，了解科貝爾金的提議，也同樣關心合理利用俄羅斯森林資源的問題。「但我不認為需要立即就全面禁止對華木材出口做決定。」

曼圖羅夫強調，「中國現在是俄羅斯的主要經貿夥伴，且我們計劃增加雙邊貿易額。因此只要不是非此不可，就不適宜採取任何進出口限制措施，對木材也是一樣。」 非法砍伐的問題是俄羅斯國內問題，需要地方政府與執法機關共同關注解決。

但有批評者認為，中國公司在砍伐了西伯利亞和遠東的森林後，只顧把木材運回中國。中國人並沒有在當地光禿的林場重新種樹，恢復那裏的森林植被。大量的廢棄木材被丟棄更遭致森林火災發生。