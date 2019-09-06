特魯多借孟晚舟案批評中國　北京駁斥：顛倒黑白

中國多次呼籲加拿大方面釋放孟晚舟。（Reuters）

在加拿大應美國要求拘捕中國華為公司CFO孟晚舟後，中加關係持續惡化。近日，中國外交部與加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）就孟晚舟多隔空喊話。

在北京時間9月6日召開的中國外交部例行記者會上，有記者就加拿大總理特魯多最新涉華言論進行提問。

發言人耿爽表示，加拿大領導人的有關言論純屬是顛倒黑白、倒打一耙。加方為了取悦美國的政治意圖，任意扣押絲毫沒有違反加拿大法律的第三國的公民，自甘為美國火中取栗，配合美方炮製了孟晚舟事件，這難道是加方辦事的規則嗎？中方一貫依法辦事，不搞雙重標準，這也是國際社會絕大多數成員奉行的準則。從加方的行為看，它所奉行的規則確實與國際社會的規則不太一致。

特魯多9月5日指責北京把「任意拘留」當做政治工具，這種專家稱「人質外交」的策略讓許多包括加拿大的西方盟友感到憂心。

特魯多稱，「把任意拘留當作政治工具使用，無論是國際還是國內，不僅是加拿大，而且是我們所有盟友都關注的問題。包括英法德美等國家一直不斷強調，這在國際社會中是不可接受的，因為這些國家也擔心中國會用這種方式向他們施壓。」

據悉，特魯多是在與《多倫多星報》的編輯會面時作出上述評論的。當時他被問及如何回應中國外交部發言人耿爽對加拿大關押華為公司首席財務官孟晚舟的最新要求。

耿爽9月5日向加方喊話稱，「當前，中加關係遭遇嚴重困難，責任完全在加方。加方很清楚當前兩國關係的癥結在哪裏。我們敦促加方反省錯誤，認真對待中方的嚴正立場和關切，立刻釋放孟晚舟女士平安回國。」