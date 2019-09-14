美國制裁3個朝鮮黑客組織　指其發動網絡攻擊　盜資金發展武器

美國財政部9月13日宣布，制裁3個朝鮮黑客組織。這3個組織利用勒索軟件「WannaCry」，攻擊全球金融機構及客戶帳號，為平壤政府製造武器和導彈獲取資金。

財政部表示，朝鮮人民軍總參謀部偵察總局（RGB）控制3個黑客組織，分別名為「Lazarus Group」、「Bluenoroff」及「Andariel」，RGB此前已經受到美國和聯合國的制裁。

財政部指出，「Lazarus Group」於2017年利用「WannaCry」對美國、加拿大、英國等國進行攻擊，至少影響150個國家，逾30萬部電腦受到影響。其中，英國國家衞生事務局（NHS）系統多處受損，造成逾1.12億美元損失。「Lazarus Group」亦曾於2014年攻擊Sony電影公司的系統。

聲明引述業界和新聞報道指，「Bluenoroff」對孟加拉、印度、墨西哥、韓國、土耳其等國家的銀行發動網絡攻擊。另一黑客組織「Andariel」除了竊取資金，亦針對韓國軍方收集情報。

美國實施的制裁包括沒收黑客組織在美國的資產、並禁止這些黑客組織的交易。財政部警告，任何與3個朝鮮黑客組織交易的金融機構，亦會成為華府制裁的對象。