美國校園招生賄賂案　《靚太唔易做》荷里活女星入獄14日

美國3月揭發史上最大宗學校招生賄賂醜聞，美劇《靚太唔易做》（Desperate Housewives）荷李活女星菲莉絲蒂夏夫曼（Felicity Huffman）成為案件中首位被被判刑的父母。法庭裁決，菲莉絲蒂夏夫曼判囚14日，罰款3萬美元，並完成250小時社會服務。

轟動全美的大學招生賄賂醜聞案，包括耶魯大學、史丹福大學、南加州大學等多間名門被指收受賄款，錄取學生，涉及總額高達2,000萬美元（約1.4億港元），近50人被起訴，其中包括菲莉絲蒂夏夫曼在內多位名流富商。

美劇《靚太唔易做》女星菲莉絲蒂夏夫曼9月13日與同是演員的丈夫威廉梅西（William Macy）現身波士頓法院，她因行賄修改女兒的大學入學試成績被判罪名成立，入獄14日。（美聯社）

菲莉絲蒂夏夫曼被判刑後發表聲明，指她的行為沒有任何藉口及理由、「我再次向我的女兒、丈夫、家庭及教育社區道歉」。

案件主腦為一名加州男子，其經營的升學顧問公司，透過行賄及作弊方式，讓客戶子女能夠進入知名學府。

處境劇《歡樂滿屋》（Full House）女星洛莉路格林（Lori Loughlin）亦捲入校園賄賂醜聞。（路透社）

涉案的另一名女星，《歡樂滿屋》（Full House）女演員洛莉路格林（Lori Loughlin）及其時尚設計師丈夫詹努利（Mossimo Giannulli）花費50萬美元，讓其兩名女兒成為南加州大學賽艇隊隊員。洛莉路格林不承認罪行，其律師代表團將於10月2日出庭。