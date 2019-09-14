【新聞背後】朝鮮黑客「戰績彪炳」　受害企業陷道德兩難

朝鮮受全球多國制裁，金正恩政府要開闢財路並不容易，其中一招便是透過互聯網。9月13日，美國財政部高調宣布制裁3個朝鮮黑客組織，這些組織戰績「輝煌」，透過網絡攻擊、封鎖對方系統檔案等招數，掠奪巨額財富，不少企業受害。這些資金被指用於朝鮮發展武器與導彈的計劃，受害企業一方面想盡快了事，但另一方面也陷入是否支付「贖金」的道德兩難。

這次美國財政部制裁的3個黑客組織，據指由朝鮮人民軍總參謀部偵察總局（RGB）控制，分別名為Lazarus Group、Bluenoroff及Andariel，當中最有名的是Lazarus Group。

美國財政部宣布制裁3個朝鮮黑客組織（Getty Images）

朝鮮黑客組織「戰績彪炳」

Lazarus Group早在2007年開始出現，向軍方、政府、金融公司、媒體公司、娛樂公司等下手，它的「戰績」包括2014年攻擊Sony電影公司的系統，2017年更利用勒索軟件WannaCry對美國、加拿大、英國等國進行攻擊，至少影響150個國家，逾30萬部電腦受到影響，當中英國國家衞生事務局（NHS）系統多處受損，造成逾1.12億美元損失。

Bluenoroff則曾多次向全球的金融機構採取攻擊，自2014年起，所盜取的款項超過10億美元，手段包括攻擊環球同業金融電訊協會（SWIFT）的系統等。Andariel則是試圖入侵自動櫃員機（ATM）網絡，藉此盜取現金或偷取信用卡資訊，韓國政府部門也曾發現該組織入侵賭博網站。

聯合國8月發表的報告指，朝鮮黑客對全球各地發動的網絡攻擊，已為平壤政府帶來20億美元（156億港元），然後用來資助核武與導彈計劃。

朝鮮3個黑客組織遭美國制裁。圖為朝鮮領袖金正恩（Getty Images）

受害企業的道德兩難

朝鮮黑客採用各種手段搶錢，美國出招制裁，希望打擊這些組織，美國媒體CNBC報道，此舉也增添受害企業的道德壓力，遭到攻擊的企業，要選擇乖乖付款，還是拒絕妥協，避免助長朝鮮的核活動？美國新聞網站ProPublica近期便刊出報道，向那些對黑客低頭的企業提出質疑，認為他們支付「贖金」換取黑客解鎖檔案，金錢很可能都流入犯罪者之手，甚至是流向朝鮮軍方。

（中央社 / CNBC）