韓國最快下週正式把日本剔出白名單

韓國政府9月15日表示，產業通商資源部最快下週會正式公布，將日本剔除出韓國出口白名單。韓國產業部透露，對於在落實決定前，會否與日本政府就此事進行談判，仍抱持着開放態度。

日本政府以安全為由，8月28日正式把韓國從「白名單」國家中剔除，韓國因此出現反日示威。（AP）

韓聯社指出，產業部8月14日決定，將修訂《戰略貨品進出口告示修訂案》，把貿易夥伴分類從現行的甲、乙兩類改為甲1、甲2和乙等三類，享受出口手續簡化待遇的甲類國家，將分為待遇不變的甲1類和待遇下降的甲2類。日本將被列入新增的甲2類，是原先29個最高級別甲類國家中，唯一被移至甲2類的國家。

對甲2類國家的出口管制力度與乙類國家大致相同，不同之處是豁免個別申報所需部分材料和戰略物資的中介貿易審查；韓國企業向日本出口戰略物資時，申報和審批流程需時大約15天，遠多過現行的5天。企業還必須單項逐一申請審批，每項需向政府遞交的證明文件，也由原先的3份增至5份。

惟產業部強調，若日本政府提出要求，即使提案已在修訂之後，韓方仍然願意隨時展開對話。

此前，日本政府以安全保障為由，把韓國從「白名單」國家中剔除，實施出口管制，新《出口貿易管理令》已於8月28日正式生效。韓國外交部11日宣布，將會就日本對韓國出口管制向世界貿易組織（WTO）投訴，指責日本是基於政治理由，以出口管制方式報復韓國。