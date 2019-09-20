中美談判舉行之際 美政府官員集體向中國施壓

中美官員正在華盛頓舉行會晤，為10月份的更高級別的談判鋪路。美國方面不失時機地加大對中國的施壓力度。

美國副總統彭斯（Mike Pence）9月19日在接受Fox新聞採訪時說，美國總統特朗普（Donald Trump）很早的時候就清楚地表明，在經濟上向中國投降的時代已經結束了。

彭斯還說，特朗普總統已經清楚表明，美國需要中國解決貿易不平衡問題以及其他結構性的問題，以保護美國的經濟。

彭斯還說，特朗普總統說，最重要的就是重新調整美中經濟關係，以保證美國工人優先。

當天，彭斯在出席美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）的一次會議時，也談到了中美貿易戰。

彭斯說，美國總統特朗普和白宮仍對能夠與中國達成一份全面的貿易協定抱有希望，但是現在的問題是中國是否想要達成一份協議。

彭斯還重複了美國總統特朗普的誓言，即一份好的協議必須解決知識產權偷竊以及強迫技術轉讓問題。

彭斯還說，中國不願意遵守國際商業規則，濫用商業規則為自己謀利。中國佔美國和其他國家的便宜太久了。

與此同時，美商務部長羅斯（Wilbur Ross）19日在接受Fox新聞採訪時也說，特朗普政府正在努力達成一份協議，讓北京致力於進行廣泛的深層經濟改革。

羅斯還說，美國要糾正的是嚴重的失衡，不僅是當前的貿易逆差，還有結構性失衡、市場準入障礙、對知識產權的不尊重以及強迫技術轉讓。他還說，因此，這不僅僅是購買更多大豆那麼簡單的問題。

與此同時，特朗普的中國問題顧問白邦瑞（Michael Pillsbury）也發出警告。據香港《南華早報》9月19日報道，白邦瑞表示，如果美中兩國不能很快達成貿易協議，特朗普總統將加大對中國施壓力度，準備升級對華貿易戰。

白邦瑞說，截至目前，華盛頓僅對中國商品徵收了「低水平的」關税，如特朗普升級貿易戰，對中國商品徵收的關税「可能會達到50%或100%」。

中國財政部副部長廖岷率領了一個大約有30名中國官員的團隊訪美，於19日早上開始在美國貿易代表辦公室與美方官員會晤。美方官員由美國副貿易代表格里什（Jeffrey Gerrish）率領。據悉，這次會晤是為了給10月份在華盛頓舉行的第13輪中美經貿高級別磋商做準備。中國國務院副總理劉鶴將於10月初赴美談判，與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財長姆努欽（Steven Mnuchin）舉行第13輪談判，姆努欽說這次談判對中美能否達成協議至關重要。

外界預測中美達成全面協議很難，有望達成一份臨時協議，內容包括中國購買農產品，美國方面放鬆對華為的出口限制，並可能進一步推遲提高關税。但是美國總統特朗普9月12日在白宮說，他傾向於簽署全面協議，但也會考慮臨時協議。