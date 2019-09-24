英國工黨代表通過決議：大選後再決定脱歐立場

英國首相約翰遜多次表明會在10月31日脱歐，在野工黨9月23日舉行投票，就黨內脱歐策略作出決定。黨代表通過「推動二次公投、把工黨立場留待未來決定」的決議，結果同時意味黨魁郝爾彬險勝一仗。

英國在野工黨黨代表通過「推動二次公投、把工黨立場留待未來決定」的決議。（AP）

因脱歐問題陷入內訌的工黨9月21日起一連5日舉行黨大會，外界關注他們在脱歐有何策略。

副黨魁沃森（Tom Watson）強烈反對脱歐，並主張舉行第二次公投。但包括黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）的左派議員並不認為必須留歐，並認為若工黨擺出支持留歐姿態會流失選民支持。

黨代表23日以「舉手」方式投票表態脱歐策略，否決迫令工黨堅定留歐的立場，並通過「推動二次公投、把工黨立場留待未來決定」的決議。

結果反映黨內傾向支持黨魁郝爾彬。郝爾彬傾向在大選後再就「脱歐」或「留歐」作決定。他認為，工黨要先在提前大選中爭取勝出，若工黨能順利執政，郝爾彬會先與歐盟重談新脱歐協議，並保持中立，將新脱歐協議與留歐的兩個選項付諸第二次公投。

有留歐派則認為「舉手」投票結果不正式，並認為在投票過程中有不公及誤會；亦有工黨人士認為，這代表郝爾彬派草根組織取得勝利。