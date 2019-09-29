英國反對黨下週將發起不信任投票　約翰遜或被逼下台

由於對英國首相約翰遜的脱歐政策不滿，英國反對派下週將發起不信任投票，約翰遜可能會被逼下台。

據英國廣播公司（BBC）9月28日報道稱，蘇格蘭民族黨資深議員霍西（Stewart Hosie）表示，為阻止「無協議脱歐」，蘇格蘭民族黨和工黨下週（9月30日至10月6日）將對約翰遜提出不信任投票，英國首相約翰遜（Boris Johnson）很有可能被迫下台。如果成功組建臨時政府，看守首相的第一人選便是工黨領袖郝爾彬（Jeremy Corbyn）。

截至目前，約翰遜領導的保守黨在下議院佔288個席位，工黨佔246個席位，蘇格蘭民族黨佔35個席位。這意味着任何單一政黨在英國議會下院都不佔絕對多數。有人擔心，一旦議會通過不信任投票，但另一位能夠獲得下議院多數席位的新首相不能在兩週內「浮出水面」，約翰遜便能決定大選的日期，掌控英國「脱歐」時間表。

英國《每日郵報》28日評論稱，即使得到蘇格蘭民族黨35名議員的全部支持，郝爾彬仍遠未達到在下議院獲得多數優勢所需的最低門檻（326個席位）。更重要的是，並非所有工黨成員都樂見郝爾彬成為下一任首相。

約翰遜對脱歐的態度十分強硬，甚至不惜無協議脱歐。但是英國議會通過的「反無協議脱歐法」要求英國政府在10月和歐盟達成新的脱歐協議，或是取得英國國會同意無協議脱歐。但若兩者在10月19日之前都無法辦到，約翰遜就必須致函歐洲理事會主席圖斯克，延後脱歐期限至2020年1月31日。

蘇格蘭民族黨黨魁兼首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）9月28日表示，她可能會支持工黨黨魁郝爾彬擔任「代理首相」。不過，自由民主黨認為郝爾彬太容易引起分歧，不適合這個職務。

郝爾彬28日表示，他最近和反對黨領袖的會談非常具有成果，組成臨時政府的可能性「每天都在增高」。

他表示：「我們必須這麼做，因為我們無法信任首相會遵守法律，去執行國會幾星期前要求他做的延長脱歐期限。」

郝爾彬表示，不信任動議最快可能在9月30日或10月1日發動。

如果保守黨政府贏得不信任表決，將繼續執政，若是輸掉表決，又不能在14天內通過信任動議，國會就會解散，提前舉行大選，需要25個工作天準備。但若是保守黨政府輸掉不信任表決，但贏得信任動議，約翰遜就必須辭職，保守黨將產生新首相。不信任投票採取多數決。