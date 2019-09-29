波音發現飛機結構出現裂痕　或牽連所有現役737客機

美國聯邦航空管理局（FAA）表示，要求波音公司就737 NG系列機型檢查結構上的裂痕。所為737 NG即波音737新世代，包含737-600至900型，即涵蓋幾乎現時使用的所有737客機。

一架烏克蘭國際航空的波音737-900客機。（Getty Images）

FAA表示波音在對一架頻繁使用的737飛機進行改裝時發現裂縫，其後並在數架飛機發現同類裂縫。FAA已要求波音就737 NG系列飛機作出檢查，波音表示已向相關客戶提出指示，暫時未收到航空公司回報問題。

波音未回應裂縫發生在什麼地方，也未知有多少飛機需接受檢查。這是繼737 MAX系列機款停飛後，波音再次傳出飛機出現問題的消息。

牽涉範圍或涉除MAX外全部737飛機

波音737系列分為老舊的經典型及新世代兩大系列，737 NG包括了737-600、737-700、737-800及737-900的客機。因經典型已幾乎全數退役關係，是次事件可謂影響除MAX系列外的所有737客機。

737客機一般只用作中短途飛行，而飛行時間短意味一天內可飛行多次，機身會受到比長途客機更多次的加壓及減壓，增加損耗。美國電台KOMO News報道指問題可能發生在連接機翼與機身，名為「Pickle Forks」的部分，若飛行途中斷裂會導致嚴重意外。