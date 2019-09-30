西媒評中國國慶閲兵：世界威力最大的導彈將亮相

中國將於國慶70周年舉行大閲兵，這次閲兵陣容強大，也會有很多新武器亮相，西方媒體十分關注。

綜合媒體9月29日報道，10月1日的這次閲兵，是中國近幾次閲兵中規模最大的一次。中國國家主席習近平將出席閲兵式。

《紐約時報》9月28日報道稱，這次閲兵涉及1.5萬人，160架戰鬥機、轟炸機和其他飛機，580輛坦克，以及其他武器。一些武器此前從未公開亮相。

美國有線電視新聞網（CNN）9月27日預測中國將閲兵中展示東風-41洲際導彈、巨浪-2潛射導彈、高超音速武器東風-17、轟6-N轟炸機、DR-8無人機和利劍無人機。

CNN報道還稱，從1997年開始開發的東風-41據傳將在2015年和2017年出現在閲兵式上，但最後並沒有亮相。這次，它將亮相。

報道稱，東風-41被認為是中國人民解放軍火箭部隊武器庫的中流砥柱，也被一些人稱為是地球上威力最大的導彈。

德國之聲報道稱，中國官媒將關注焦點放在東風41洲際彈道導彈上。據稱， 該型導彈可攜帶多枚核彈頭，攻擊美國本土，構成中國核打擊力量的基礎。

在高超音速導彈的研發上，中國也進展迅速。東風17是其中之一。理論上，該型導彈可以數倍於音速的速度作規避動作，進一步加強了人民解放軍的打擊力量。

悉尼洛伊研究所國際安全項目主任羅傑文（Sam Roggeveen）指出，目前還沒有抵禦高超音速導彈的實用手段，除非直接攻擊其發射基地，但那便會意味着攻擊中國本土，含有導致對方作出核反應的風險。這位軍事問題專家指出，「反介入和區域阻絕防禦戰略」難以應付的導彈、尤其是中程導彈和中遠程導彈，是中國人民解放軍應對亞洲地區美國空海力量戰略的核心。

報道還稱，分析家們對閲兵式上可能展示的兩種隱形無人機十分感興趣。中國曆來在閲兵式上只展示已投入使用的武器系統。因此，若在閲兵式上出現，則專家們可以猜測，這兩種無人機很可能已經裝備現役。

俄羅斯衛星通訊社9月13日報道指出，俄羅斯軍事專家卡申（Vasily Kashin）指出，東風-41為中國極其迅速增加能夠到達美國本土的核彈頭數量鋪平了道路。中國在其他兩種服役洲際導彈的存在下相對地大規模生產這種導彈，證明了中國在與美國關係緊張的背景下迅速與兩個核大國拉平的意圖的假設。