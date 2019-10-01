耶魯學者：建議美國反省一下自己不要只怪中國

中方確認將在10月1日國慶長假後赴美談判，具體日期則恕難奉告；包括耶魯學者羅奇（Stephen Roach）和前任駐華大使駱家輝（Gary Locke）等多名美國知名人士均在10月1日警告美方，莫再繼續危險舉措。

美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）10月1日發表題為《耶魯學者羅奇：不只是中國要改變貿易行為》的文章稱，美國耶魯大學（Yale University）知名學者、美國金融業巨頭摩根·士丹利（Morgan Stanley）前任亞洲區主席羅奇當天在《連線亞洲》（Squawk Box Asia）節目上說：「我很猶豫，但還是要說出來，做出改變的義務全部落在了中國肩上。」羅奇建議稱：「美國亦應當重新審視自己在談判過程裏，同中國提出數項投訴的方式。」

羅奇進一步說：「我認為我們雙方應當共同對貿易合作的方式做出重大的改變。」羅奇提醒美方稱，與其不斷地施加威脅、逼迫中國改變貿易方式，不如商談「雙邊投資協議」將會更有效。羅奇指出：「如果能夠談成，將是一項重大突破。」

此前9月27日，羅奇在CNBC《貿易之國》（Trading Nation）電視節目上指出，美中已就「雙邊投資協議」交涉了10年之久，目的即「對中國開放市場，同時打開中國市場。」羅奇稱：「我們已經離達成很近了，現在僵持下來。」「我們（美國）同42個國家簽下了雙邊投資協議，而同中國簽署協議的有145個國家。自由和開放的投資活動時加強多邊合作、跨境貿易的最好辦法，現在我們正朝着錯誤的方向前進。我真是擔心，國家竟要在這樣的方向上取得進展。」

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美國前商務部長（2009年至2011年）、前駐華大使（2011年至2014年）駱家輝10月1日在《連線亞洲》節目上亦指出，致力同中國「脱鈎」是在創造「極危險的先例」。駱家輝質疑稱：「我們是不是要阻止一切對華出口？不管是農產品還是製造業產品，從醫療器材到食品再到波音（Boeing）飛機？」

美中商會（U.S.-China Business Council）前主席卡普（Robert Kapp）則透過CNBC提議談判迴歸貿易稱：「起初，（美國貿易代表）萊特希澤（Robert Lighthizer）帶着美國企業的一張投訴列表去同中國談判，那上面的問題都很嚴重......結果，演變成以牙還牙的關税互征戰。」「讓我們拭目以待，看看萊特希澤能否同（中國副總理）劉鶴一同回到那些美方曾對中方提出的、嚴肅的問題上。」

9月27日，白宮籌措讓美國資本同中國「脱鈎」（Decoupling）的消息不脛而走，CNBC、彭博社、英國路透社等均獲得知情人士對具體舉措的爆料，比如白宮考慮禁止華企在美國上市、封鎖對華投資出口等的細節。

中國新華社消息稱，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文9月29日在慶祝新中國成立70周年活動的新聞發佈會上表示，國慶節後的一週，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，將率團赴華盛頓舉行第十三輪中美經貿高級別磋商。 就具體日期，英國路透社9月29日指出，當記者問及談判確切日期時，王受文同中國商務部長鐘山均迴避了這個問題。而美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）在9月26日已獲得知情人士透露稱，談判將在10月10日和11日舉行。