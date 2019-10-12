【日本颱風】海貝思登陸伊豆半島　全國釀1死51傷東京近6萬戶停電

日本氣象廳表示，颱風海貝思已經在10月12日晚上7時前登陸伊豆半島。這個颱風為當地帶來嚴重破壞，至今造成1死51傷，另有4人失蹤。關東多個地區發出大雨特別警報，河川泛濫，東京有近6萬戶停電。JR東日本已表示，首都圈鐵路和各新幹線將至少停駛至10月13日中午左右。

日本多個地區發出大雨特別警報，包括東京（美聯社）

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日本當天遇上遭稱為60年最強的颱風「海貝思」，在早上千葉縣出現疑似龍捲風，下午則在千葉縣近海發生5.7級地震。

惡劣天氣造成千葉縣有1人身亡，群馬縣和靜岡縣有4人失蹤，在19個都府縣，共有51人受傷。

7個都縣發大雨特別警報 河川泛濫

日本放送協會報道，氣象廳向7個地區發出大雨特別警報，包括東京都、神奈川縣、埼玉縣、群馬縣、靜岡縣、山梨縣和長野縣。警報屬5個級別之中最高。當地又有10條河川發出最高級的泛濫危險警報。在靜岡沼津市的狩野川，河水在下午升至靠近橋身的水位。

截至下午6時，多個地區出現停電情況，東京有5.7萬戶停電，千葉縣有2.74萬戶，靜岡縣有1.6萬戶。

海貝思吹襲日本：市原10月12日有電線桿倒塌，還有房屋和汽車損毀。（Reuters）

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多條鐵路停駛至最少周日中午

颱風也嚴重影響日本交通，東京羽田機場和成田機場陸續停止飛機升降，共同社報道，全日空決定除部分航班外，10月13日將取消在羽田機場起降的國內航班。日航也接連取消航班。

在鐵路方面，JR東日本營運的首都圈普通鐵路和各新幹線，至少將停運至10月13日中午左右。山形新幹線「翼」及中央線特快列車「梓」、「甲斐路」等在10月13日全天停駛。北陸新幹線在10月12日下午停運，10月13日可能會自始發至中午12點左右停駛。