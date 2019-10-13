無視埃爾多安警告　德法宣布暫停向土耳其軍售

針對土耳其出兵敘利亞，歐洲國家一直予以譴責，但遭到土耳其總統埃爾多安（Recep Erdogan）警告。不過，德國和法國宣布將暫停向土耳其供應新的軍用物資。

據俄羅斯衛星通訊社10月12日報道，德國外交部長馬斯（Heiko Maas）在接受德國《星期日圖片報》採訪時說：「鑑於土耳其軍隊在敘利亞東北展開軍事行動，德國聯邦政府將不會向土耳其頒發新的國防工業產品出口許可證，這些國防工業產品可能會被土耳其用於針對敘利亞。」

報道稱，馬斯此前曾強烈譴責土耳其出兵敘利亞，他呼籲土耳其方面停止這一行動，馬斯指出，土耳其的行動將加劇地區動盪局勢，並可能導致極端組織ISIS死灰復燃。

法國外交部和國防部亦發表聯合聲明指，暫停所有對土耳其的武器銷售。歐盟成員國外長14日會在盧森堡開會，協調歐盟的立場。

埃爾多安當地時間10月9日宣布在敘利亞北部啟動「和平之泉」行動，打擊庫爾德工人黨和ISIS，當日空襲敘利亞哈塞克省的拉斯艾因市和泰勒艾卜耶德市，隨後展開地面行動。

據《日本時報》10月10日報道，聯合國（UN）安理會10日應歐洲國家的要求舉行會議，歐洲國家對「和平噴泉」行動表示震驚，歐盟（EU）委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）表示，歐盟不會為安卡拉在該地區的計劃提供資金，「如果計劃建立所謂的安全區，不要指望歐盟為此出資」。

對此，據土耳其阿納多盧通訊社10日報道，埃爾多安在講話中猛烈抨擊歐盟，說歐盟「從來都不真誠」，並稱自1963年以來土耳其加入歐盟的努力都受到了阻攔。

埃爾多安認為，歐盟不會信守承諾，為土耳其收留敘利亞難民支付30億歐元，但土耳其在沒有從歐洲得到任何東西的情況下已經花費了400億美元。

此外，土耳其外交部長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）稱，土耳其不害怕任何制裁。他在接受德國媒體採訪時表示：「如果土耳其害怕制裁，我們就不會開始這場行動」。