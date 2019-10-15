韓媒：韓軍方早知華為產品有遭黑客攻擊風險　仍堅持使用

韓國軍方被指2018年就知曉使用華為等中國製產品就有可能被黑客攻擊的風險。期間，韓國軍方對美國一同參與抵制華為的要求只表示「我們軍方不使用華為產品」，但對於中國製產品有被黑客攻擊的危險等卻緘口不提。

韓國《朝鮮日報》10月14日報道，據該報入手的「對朝鮮網絡活動增加預想的安保威脅及對策通告」，韓國軍事情報當局在2018年11月稱，可預想到朝鮮等第三國發網絡安保威脅活動會增加，對各軍發送了要求注意和應對的公文。

韓國軍方在該公文中表示：「隨着物聯網（IoT）和5G等第四代產業技術導入的正規化，利用新黑客技法針對我軍的國防信息統合中心和防衛事業廳等為對象來達到奪取情報的可能性會增加。」並出示具體實例稱：「中國的IoT產品，供應5G網絡設備時設置後門等有被駭的憂慮。」

韓國軍部相關人士表示：「中國企業若通過後門來進行黑客攻擊，那麼我們軍方在毫不知情的情況下束手無策地被將一軍。」

報道稱，這與韓國軍方到目前為止對華為等中國製產品採取的立場截然不同。對中國製產品被駭的可能性，韓國軍部到近期為止也並未公開發表立場。但韓國軍部情報當局已從2018年開始對內部發出警告稱，可能會通過中國製產品進行黑客攻擊可能性。

報道又指，韓國軍方雖公開否認使用中國產品，但據悉在數十處的部隊裏，直接或間接地使用華為等中國製產品。

值得注意的是，《朝鮮日報》5月曾援引消息人士報道稱，美國政府通過多個外交渠道，不斷向韓國外交部傳達「使用華為的產品，會出現安全問題之憂」的信息。要求韓國作為盟國，積極協助美國的對華政策。

但青瓦台在6月時表示：「（5G使用）不會對韓美軍事安全領域產生任何的影響。」韓國前任外交官此前擔憂：「繼薩德事件之後，韓國可能再次夾在中美之間。」