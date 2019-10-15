中方聲明為何避談中美協議　北京慎而又慎內情揭曉

由於中方聲明未提協議或採購農產品的問題，部分美媒對中美第13輪高級別貿易談判的成果表示質疑。中國官媒對此發文稱，中美雙方的表態實際上是一致的，中方措辭之所以沒有「協議」一詞，這是因為雙方的政治文化背景和表達習慣不同。

10月11日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮會見中國國務院副總理時表示，美中基本上已經達成了協議，貿易協議的第一部分將在未來幾周完成，美中非常接近結束貿易戰。第一階段簽署後，「第二階段幾乎將立即開始。」

但包括彭博社、《華爾街日報》等一些美國媒體對此表示質疑，稱中方通稿中並未提到「協議」一詞，以及中國採購美國農產品的問題。

美媒稱，中國官媒新華社將最近的一輪磋商稱為『理性和務實』的進展，但並未提到協議或者任何具體步驟。

在中美第13輪高級別貿易談判結束後，北京時間10月12日，中國官媒新華社在發表的聲明中稱，雙方就共同關心的經貿問題進行了坦誠、高效、建設性的討論。雙方在農業、知識產權保護、匯率、金融服務、擴大貿易合作、技術轉讓、爭端解決等領域取得實質性進展。但聲明並未提及中國採購美國農產品的問題。

中國商務部也表示，雙方在一些領域取得實質進展，同意朝着最終達成協議的方向努力，但在聲明中並未提到美方承諾10月15日不上調對華關税，或者美方聲稱的中方將在兩年內採購400億至500億美元美國農產品的問題。

針對部分美國媒體的疑問，北京時間10月14日晚，中國官媒《經濟日報》微信公眾號「陶然筆記」發文稱，中美雙方的表態實際上是一致的。

但為什麼中方的措辭裏，沒有「協議」這樣的字眼？陶然筆記認為，這是因為雙方的政治文化背景和表達習慣不同。

中方向公眾傳遞的官方措辭和文件，往往會經歷十分嚴謹細緻的過程之後才會發出。這遵循了中國人的習慣和傳統，這些措辭和文件發出之後，是能代表官方立場，用作資料援引，甚至形成歷史記錄的內容。

還要看到，中美經貿磋商是當前全世界的頭等大事，此前也經歷過幾度波折，協議文本的準備也需要幾周時間。考慮到這些因素，中方在這個問題的表態上慎而又慎，並不奇怪。

文章稱，從美方的關注點來說，引導資本市場預期是其最看重的內容。11日當天資本市場的反應很能說明問題。

何況美方以「協議」的措辭來形容目前中美的進展狀態，也能看出對中方信用程度的認同。

陶然筆記強調，不管外界的猜測如何，大致可以確認：一方面雙方的對外表態實際上是一致的，正留待最後的文本和簽署；另一方面對協議的表述，中美因為文化和表達習慣的原因，呈現出不同的面貌。