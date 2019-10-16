德國頒布網絡安全標準　正式允許華為參與5G建設

世界第四大經濟體德國發布最新網絡安全標準，對全球供應商參與第五代移動網絡（5G）競標一視同仁，德國總理默克爾（Angel Merkel）則在標準籌備過程裏出面干預，允許中國電信巨頭華為參與5G建設。美國立即表示強烈譴責。

德國正式允許華為參與5G建設。《華爾街日報》消息稱，德國政府當地時間10月15日發布《新電信網絡安全標準廣義草案》，其中僅提到供應商、製造商必須能夠通過各項驗證程序、證實自己的「可信度」，沒有對任何供應商特別點名；最初計劃阻止華為進入德國市場的條款亦未出現在草案中。

草案由聯邦網絡管理局（Federal Network Agency）、德國聯邦信息安全局（Federal Office for Information Security）及數據保護與資訊自由聯邦專員（Federal Commissioner for Data Protection and Freedom of Information）共同籌備完成。

美國務院副國務卿助理、網絡與國際通訊主管斯特雷耶（Robert L. Strayer）立即譴責德國，警告若批准華為參與德國5G市場建設，華盛頓將重新審視與柏林的情報共享以及安保關係。斯特雷耶稱：「我們必須確保只有值得信賴的供應商才有資格進入我們的5G網。最關鍵的威脅，是供應商入網後將有能力把惡意代碼寫進軟件更新。」「測試將永遠沒辦法捕捉代碼存在的全部可能性威脅。在內部，必須建立一致可信的盟國關係。」

華為新聞發言人貝格爾（Patrick Berger）發表聲明稱，公司對德國的安全標準表示歡迎，「供應商集體受到平等、公正的待遇，只要能夠滿足標準，便能參與到（德國的）5G建設。」

貝格爾補充說道：「將網絡安全政治化，將只會阻礙技術進步和社會發展，與此同時，對各國面對的網絡威脅毫無助益。華為將繼續公開與監管機構、消費者、工業組織合作，致力讓移動網絡更安全。」