德國頒布網絡安全標準　正式允許華為參與5G建設

世界第四大經濟體德國發布最新網絡安全標準,對全球供應商參與第五代移動網絡(5G)競標一視同仁,德國總理默克爾(Angel Merkel)則在標準籌備過程裏出面干預,允許中國電信巨頭華為參與5G建設。美國立即表示強烈譴責。

德國正式允許華為參與5G建設。《華爾街日報》消息稱,德國政府當地時間10月15日發布《新電信網絡安全標準廣義草案》,其中僅提到供應商、製造商必須能夠通過各項驗證程序、證實自己的「可信度」,沒有對任何供應商特別點名;最初計劃阻止華為進入德國市場的條款亦未出現在草案中。

草案由聯邦網絡管理局(Federal Network Agency)、德國聯邦信息安全局(Federal Office for Information Security)及數據保護與資訊自由聯邦專員(Federal Commissioner for Data Protection and Freedom of Information)共同籌備完成。

美國務院副國務卿助理、網絡與國際通訊主管斯特雷耶(Robert L. Strayer)立即譴責德國,警告若批准華為參與德國5G市場建設,華盛頓將重新審視與柏林的情報共享以及安保關係。斯特雷耶稱:「我們必須確保只有值得信賴的供應商才有資格進入我們的5G網。最關鍵的威脅,是供應商入網後將有能力把惡意代碼寫進軟件更新。」「測試將永遠沒辦法捕捉代碼存在的全部可能性威脅。在內部,必須建立一致可信的盟國關係。」

華為新聞發言人貝格爾(Patrick Berger)發表聲明稱,公司對德國的安全標準表示歡迎,「供應商集體受到平等、公正的待遇,只要能夠滿足標準,便能參與到(德國的)5G建設。」

貝格爾補充說道:「將網絡安全政治化,將只會阻礙技術進步和社會發展,與此同時,對各國面對的網絡威脅毫無助益。華為將繼續公開與監管機構、消費者、工業組織合作,致力讓移動網絡更安全。」