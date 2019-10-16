韓媒：40多歲領導人或將改變世界政治格局

韓媒稱，世界政治格局正在被40多歲的領導人改變重組。

韓國《東亞日報》10月16日報道，2018年4月就任的埃塞俄比亞總理艾哈邁德（Abiy Ahmed，43歲），屬非洲第一個內閣男女人數相等的總理。他還推行包容多達100萬名難民的政策，釋放大批政治犯，以「寬容」的政治鞏固了支持層。以這種內部穩定為基礎，與厄立特里亞進行協商，結束與鄰國厄立特里亞（Eritrea）的戰爭，因而獲得諾貝爾和平獎，並躋身世界級領導人的行列。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau，48歲）既推出男女人數相等的內閣，同時通過讓難民和土著人出身的人士出任內閣成員的改革，成為40多歲世界級領導人的代表。

除此之外，由對抗腐敗的教師成為總統的喜劇片主演，成為實際上總統的烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky，41歲），帶領新黨「前進的共和國」當選最年輕的總統後主導改革的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，42歲）等40歲出頭的優秀國家領導人主導革新，受到世界關注。

報道稱，這些40多歲的領導人正在改變現在的世界政治格局。

韓國專家們認為，在兩極化引發的社會不滿情緒高漲、希望變化的時代要求日益強烈時，出現了「40多歲的領導力」。40多歲的領導人以年輕人所沒有的經驗，引領老年階層力所不及的變化的意志為基礎，引導與國民的溝通，將此貫徹為新的政治革新。因此，40多歲領導人迅速崛起的現象在歷史上一再出現。

在美國，對社會變化的要求越來越高的時候，也出現了40多歲的總統。針對二戰後陷入低迷的美國提出了「新邊疆」的甘迺迪（John F. Kennedy），1990年代美國經濟危機中主導變化的克林頓（Bill Clinton），因「9•11」恐怖襲擊和2008年世界金融危機而停滯的情況當選的奧巴馬（Barack Obama），這些領導人響應國民渴望發生變化的要求下，踐行了在體制內體現時代要求的變化。

有評價稱，現在40多歲的領導人與美國總統特朗普（Donald Trump，73歲）、俄羅斯總統普京（Vladímir Pútin，67歲）等「政治強人」形成對比。正因如此，有人預測說，在對「強人」的疲勞感增加的情況下，今後世界的領導力將因40多歲的領導人而重組。