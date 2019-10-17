加泰羅尼亞示威者長征抗議　學生罷課　工會醞釀大罷工

加泰羅尼亞獨派領袖遭到西法牙法院重判，觸發大規模示威。示威者10月16日於加泰多個城鎮出發，長征至巴塞羅那，預計18日抵達。有學生參與罷課，聲援被囚獨派領袖。示威者和工會計劃18日發起罷工和示威。

示威者身穿寫有「釋放政治犯」的衣服參加遊行。（美聯社）

加泰羅尼亞國民大會（Assemblea Nacional Catalana）和Omnium Cultural發起長征行動，從多個城鎮出發前往巴塞羅那。數千民眾參與五個大型遊行，當中不乏一家大小、長者和年輕人，他們手持寫有「釋放政治犯」的標語遊行。

加泰主席托拉（Quim Torra）亦有參與其中，表明希望與民眾同行。對於近期示威引起的暴力衝突，托拉未有批評。另外有已經退休的示威者指，不同意暴力抗爭，但認為是爭取關注的方式。

中央和地區政府指，由於早前示威期間受到破壞，以及預計舉行的遊行，兩條主要高速公路部份路段、巴塞羅那市中心多條街道和高鐵路線16日仍然封閉。

示威者和防暴警察15日於巴塞羅那爆發衝突。示威者向防暴警察投擲罐頭、石頭和照明彈，並焚燒垃圾桶。內政部指，54名加泰警察和18名國家警察受傷。衛生部門表示，共有125名示威者和警察需要接受治療。

西班牙政府強調，將會堅定以合乎比例的做法維持社會秩序。看守首相桑切斯（Pedro Sanchez）與其他政客會面，並不排除任何可能。