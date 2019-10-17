【脫歐協議】約翰遜達成不可能的任務？　一文看新方案四要點

英國首相約翰遜（Boris Johnson）10月17日宣告與歐盟達成新脫歐協議，成功取得重大突破，美國有線新聞網絡（CNN）更形容，約翰遜是做到了不可能（impossible）的事情。這個新方案有何要點？又與前首相文翠珊的舊版本有何不同？

約翰遜宣告與歐盟達成新脫歐協議（Getty Images）

英國廣播公司指出，新方案與文翠珊版本的舊版本大部分都一樣，但就在有關愛爾蘭邊界、英歐未來關係的問題上有所改變。綜合歐盟負責英國脫歐談判的首席代表巴尼耶（Michel Barnier）及外國媒體所述，新方案有四個主要特點：

1. 改裝的「補底方案」

過去文翠珊版本的脫歐方案，一直未獲國會支持，源於「補底方案」不獲接納，無法解決愛爾蘭與北愛爾蘭之間的邊境檢查問題。目前約翰遜所提出的版本，則是再經過改裝的「補底方案」：北愛爾蘭繼續留在英國關稅區，但也會繼續接受歐盟對貨物方面的規則，入境當地的貨品，會在通往島的入口處接受邊境檢查，而不是北愛爾蘭與愛爾蘭之間的邊界。

2. 關稅安排

北愛爾蘭留在英國關稅區內，也會受惠於英國以後達成的貿易政策優惠。北愛爾蘭會作為進入歐盟單一市場的入口（entry point）。

3. 增值稅（VAT）

根據新協議，雙方同意要有機制確保在北愛爾蘭區內增值稅（VAT）的統一性，同時要符合英國要求。

4. 北愛爾蘭權力

按新協議，北愛爾蘭議會每隔4年可以透過簡單多數決的投票，決定是否繼續實施有關當地的過渡安排。但北愛爾蘭民主統一黨（DUP）不會有獨立的否決權。

英國仍有大批民眾反對脫歐（Getty Images）

達成新協議 約翰遜已完成「責任」？

CNN形容，約翰遜做到了他過去被告知不可能的事情，但報道也指，他的前路仍然有很大的挑戰。英國多個政黨已表態反對新協議方案，包括在野工黨、執政聯盟成員北愛爾蘭民主統一黨（DUP）等，新協議未必可獲國會通過。

但事實上，對約翰遜而言，他的「責任」已基本完成。英國國會早前通過的阻止硬脫歐方案，列明若政府無法在10月19日前與歐盟達成協議，須向歐盟要求押後脫歐限期，如今，他已經與歐盟達成協議。

至於新協議能否在國會通過，對約翰遜而言已是次要，就算國會無法通過協議，約翰遜也會讓英國硬脫歐，以達到他「無論如何都要在10月31日帶領英國脫歐」的承諾。