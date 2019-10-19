【英國脫歐】國會投票通過修正案迫政府押後脫歐　約翰遜明言拒絕

英國脫歐過程波折重重，首相約翰遜（Boris Johnson）與歐盟達成新脫歐協議後，本來希望闖過英國下議院的最後一關，但如今再遇挫敗。下議院10月19日本來應該投票表決約翰遜的新脫歐協議，但未表決協議前，先成功以322票贊成、306票反對，通過一項迫使約翰遜押後脫歐的修正案，嚴重打擊約翰遜。另一方面，約翰遜又明言拒絕與歐盟商量押後脫歐，形勢續陷僵局。

🔻大批民眾當天舉行支持或反對脫歐的集會🔻

+ 3 + 2

約翰遜：不與歐盟商討押後脫歐

在修正案通過後，約翰遜會否順從成為焦點。但他表明拒絕，表示「我不會與歐盟商討押後脫歐，即使法律強迫我這樣做。」他又指「我會與歐盟的朋友及同事繼續講述我過去88天一直重申的事，就是再押後脫歐對我們國家不好，對歐盟不好，也對民主不好。」

約翰遜當天較早時候指，希望議員支持他的新脫歐協議，放棄押後脫歐的妄想，他稱，歐盟對批准英國押後脫歐的意願不大。他又指，延後脫歐只會削弱公眾對政府的信任。

什麼是「利凱輝修正案」？

這個修正案由前保守黨議員利凱輝（Oliver Letwin）提出，當地稱之為「利凱輝修正案」（Letwin amendment），他是9月遭約翰遜逐出保守黨的21名議員之一。

該修正案要求政府先完成有關立法工作，才能通過脫歐協議，變相打亂約翰遜政府的部署。加上國會9月已通過一項阻止硬脫歐的《彭浩禮法案》（Benn Act），要求政府若未能在10月19日或之前在國會通過脫歐協議，便需要向歐盟申請押後脫歐至2020年1月31日，在時間緊迫之下，英國政府根本無法在10月19日的限期前就完成立法工作，故此變成強迫政府申請把脫歐時間押後。

《衛報》指，由於修正案通過，約翰遜需在10月19日晚上11時或之前寫信向歐盟申請押後脫歐，但如今未知約翰遜會否妥協。若然他不如此做的話，則也意味首相「違法」。

當天是英國下議院自1982年以來，再度在星期六召開會議，當地輿論將此重要一天稱為「關鍵星期六」或「超級星期六」。

文翠珊：國家利益先行

前首相、現仍為國會議員的文翠珊，當天也有出席會議並發言，她表示國家利益先行，呼籲議員支持約翰遜的協議。但當天約翰遜還是遭受挫敗。

英國脫歐：下議院10月19日再開會辯論脫歐（美聯社）

+ 2

約翰遜的艱巨任務

目前英國政府有意爭取下周再讓國會表決脫歐協議，但約翰遜要成功在國會取得足夠票數，可謂是艱巨任務。在野黨之前已紛紛表態反對他的新協議，保守黨的執政聯盟成員北愛爾蘭民主統一黨（DUP），亦表明該黨10名議員會投下反對票。

英國下議院有650席，扣除議長、副議長及愛爾蘭新芬黨成員等人後，共有639名議員具有投票權。因此，約翰遜需要獲得至少320票支持，才可以令新協議得到國會通過。

約翰遜要成功通過協議，需要盡量不讓保守黨議員倒戈，目前保守黨擁有287席，其中保守黨內的疑歐派「黨團」歐洲研究小組（European Research Group，ERG）擁有28席，亦對約翰遜非常重要。為英國政府帶來喜訊的是，主席貝克（Steve Baker）10月19日表示會建議成員投票支持約翰遜的新脫歐協議。在此之外，約翰遜亦積極爭取在野工黨內的議員支持。