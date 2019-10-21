【英國脫歐】新協議料再闖關　約翰遜冀議員即日表決

英國政府10月21日會將新脫歐協議交到國會辯論。政府稱已有足夠票數讓它通過。首相約翰遜希望議員即日表決，惟下議院議長白高漢未必批准它在「原封不動」的情況下再闖關。英媒報道約翰遜會提交脫歐協議法案，亦希望議員即日就此投票。。

英國首相府發言人稱，如國會議員就新脫歐協議提交修正案，他會放棄將協議交由議員表決。（Reuters）

英國國會會在當地時間下午2時30分（香港時間晚上9時30分）開始處理議程，在當地時間下午3時30分（香港時間晚上10時30分）後，預期政府會向國會議員呈交新脫歐協議，讓他們進行「有意義投票」（meaningful vote）。不過英國首相府發言人表示，如國會議員獲准就協議辯論任何修正案，約翰遜將不會這麼做，因為「這使它變得毫無意義。」

該國下議院10月19日本來應投票表決約翰遜的新脫歐協議，但未表決協議前，先以322票贊成、306票反對通過一項迫使約翰遜押後脫歐的修正案。這導致約翰遜須向歐盟發言要求延期脫歐。

約翰遜曾不只一次說過，堅持讓英國如期在10月31日脫歐。他在21日稍後時間會嘗試尋求國會就新協議表決，進行「有意義投票」，若果議員通過新脫歐協議，約翰遜可向歐盟撤回延期脫歐的要求。

事情未必如約翰遜所想那麼順利。包括英國政府本身以至政界都已預期白高漢，未必批准「原封不動」的新協議再度闖關。白高漢據說已暗示不會容許。

約翰遜處於外內交困的狀態。他按法律要求，19日向歐盟發出3封信，其中一封是要求讓英國延期脫歐，但他沒有在這封信簽名。他同時呈交一封有署名的信，要求歐盟拒絕讓英國延期脫歐。不過歐盟發言人安德烈耶娃（Mina Andreeva）21日已說，「簽名信」不會改變什麼。約翰遜看來是想藉此破壞有關要求，但歐盟委員會仍然視之為英國申請要求延期脫歐。