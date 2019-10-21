中美籌備第一階段協議　庫德洛談取消12月對華關税條件

中美正在籌備於11月簽署第一階段的貿易協議，在此背景下，白宮方面表示，如果第一階段的談判順利，可能取消12月的關税計劃。

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）10月21日在接受霍士新聞網絡採訪時說，中美談判取得了很多進展，雙方非常接近完成關於開放金融服務業和貨幣穩定的協議。

庫德洛還說，中國已經開始購買美國農產品了。

庫德洛還說：「如果第一階段的協議進展順利，我們有可能將12月的關税取消。」

與此同時，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）當天在接受霍士新聞網絡採訪時也說，第一階段的協議不一定非得在11月份簽署，它必須是一份正確的協議。「與簽署協議的時間相比，協議是否恰當更加關鍵。」

據悉，中美代表10月10日至11日在華盛頓舉行了第13輪貿易談判，中國國務院副總理劉鶴率領的中國團隊，與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財長姆努欽（Steven Mnuchin）率領的美國團隊舉行了磋商。

這次談判取得了突破，美國總統特朗普（Donald Trump）11日在白宮會晤中美談判隊伍，宣布兩國達成第一階段協議，並很快簽署協議。

特朗普說，貿易協議的第一部分將在未來幾周完成。他11月將在APEC峰會期間與中國國家主席習近平簽署第一部分的協議。「我們基本上已經達成了協議，但還要以書面形式完成，這可能需要三周、四周或五周的時間。你知道，我們會在智利相聚，也許到那時就會完成，或是大約是那個時候。」

特朗普說，華盛頓將暫停執行原定在10月15日開始對2,500億美元的中國商品加徵關税的計劃。作為交換，中國同意購買500億美元的美國農產品。新協定的具體內容尚未公布。

但是美方並沒有說要取消12月15日對中國另外1,600億美元商品加徵更多關税的計劃。美國計劃於12月15日對中國另外1,600多億美元的商品徵收15%的關税。

彭博社10月14日報道稱，據知情人士透露，在中國國家主席習近平同意簽署協議前，中國希望最早在10月底進行進一步的談判，以敲定美國總統特朗普所說的「第一階段」貿易協議的細節。

另一名消息人士表示，中國希望特朗普也取消12月的關税上調計劃，但特朗普政府尚未同意這麼做。

中國商務部前高官霍建國、現任中國世界貿易組織研究會副會長說，如果美國想要在APEC峰會上簽字，那就必須同意在12月份的關税問題上讓步，否則對中國而言，這是一份屈辱協議。「美國確實表現出了一些好的姿態，但我們不應排除另一種變卦的可能性。」