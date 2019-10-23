美官員出席北京香山論壇：脱鈎不是美國官方政策

第九屆北京香山論壇10月21日在北京國際會議中心開幕，美國派員出席，表示並不尋求與中國經濟「脱鈎」。

美國國防部副助理部長施燦德（Chad Sbragia）出席論壇內一個小組會議時表示，在這個小組和其他小組都聽說，美國的做法基本建立在「脱鈎」的基礎上。

惟他強調，這不僅不是美國的官方政策，並表示甚至沒有在日常工作中聽說過這樣的政策討論。他稱，如果美國真的在進行「脱鈎」，那麼日常看到的情況將與現在看到的大不相同。

作為此次美國代表團團長，施燦德稱，美國正在努力「重新平衡和擺正」關係，以確保美國獲得「公平」。

他還說，兩國都希望穩固並深化關係，以強化避免危機的能力，「這與『脱鈎』正好相反，不是要拆開。實際是要以某種方式深化那些關係」。他又表示，美國不要求任何國家「選邊站」。

在中美貿易戰的過程中，美國的鷹派試圖推動中美經濟脱鈎，從而遏制中國的影響力。中國外長王毅9月份在出席聯合國大會期間說，對於兩個經濟規模如此龐大、相互依存如此深厚的國家，要彼此「脱鈎」和「關門」，簡直就是天方夜譚，既不理智，也不現實。如果與中國「脱鈎」，那就意味着與機遇脱鈎，與未來脱鈎。

路透社報道指，施燦德對中美兩國關係提出了更加温和的觀點。他赴北京參加了備受關注的中國軍事論壇，並發表了講話，試圖以更積極的態度看待兩國關係。

美國國防部6月新增負責中國事務的副助理部長，屬21個副助理部長中，唯一專注於單一國家的崗位，而其接任者正是施燦德。他曾於美國海軍陸戰隊中國研究小組的主任，期間就職於美國駐北京大使館。現時他主要負責就所有與中國有關的國防戰略、計劃、政策及雙邊安保關係的發展和執行等政策問題，為美國防部領導層出謀獻策。