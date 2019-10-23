【英國脫歐】約翰遜同時經歷勝負　脫歐期限或三度延長

英國國會10月22日表決首相約翰遜（Boris Johnson）的脱歐協議法案，雖然議員投票支持法案，但同時又否決約翰遜在三天內通過脱歐協議的計劃。

三天時間表遭否決

據英國廣播公司（BBC）10月22日報道，英國首相約翰遜（Boris Johnson）在三天內通過脱歐協議的計劃同日遭到議會否決，被迫為暫時煞停脱歐。

英國國會議員主要支持約翰遜的脱歐協議法案，但幾分鐘後投票反對該時間表，導致脱歐問題「懸而未決」。

英國下議院內以329票對299票通過他的法案的二讀，為約翰遜帶來一場勝仗。不過議員卻拒絕倉促簽署該法案使之成為法律。有反對約翰遜的人士認為，他們需要更多的時間仔細審查這份具歷史性的脱歐協議，而不是像他提議的那樣，在下議院進行為期三天的辯論，以使法案的所有階段都能通過。

因此國會以322票對308票，否決約翰遜提出的《脱歐協議法案》快速通道時間表。該法案是實施約翰遜17日在布魯塞爾達成的協議的關鍵法律。

BBC評論稱，這次失敗使得約翰遜現在幾乎不可能讓他來之不易的協議及時獲放行，令他10月31日脫歐最後期限的目標難以達到。

脱歐或再延期

表決結束後，歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）表示，他會建議歐盟領導人支持延遲10月31日的英國脱歐最後期限。

路透社22日報道，歐盟高官表示，歐盟27國不會立刻作出回應，各國領袖不會想被拉進英國政治和確定大選日期的事宜。英國首相府確認，如果歐盟願意延後脱歐，約翰遜將會強推大選。 法國準備容許英國延遲數日「分手」，讓對方有更多時間表決脱歐所需定立的法律，但表明拒絕長時間延後期限。

彭博社22日評論稱，雖然圖斯克沒有設定英國脱歐的具體日期，但他建議可以通過書面形式達成一致，無需舉行峰會，這意味他可能接受英國議會提出的2020年1月31日的新脱歐日期的要求。

最緊張時刻來臨

約翰遜22日較早時曾作出威脅，稱如果脱歐推遲到明2020年1月，他將試圖舉行大選。不過他在同日晚上並未重申這一威脅。

美國有線電視新聞網（CNN）22日發表評論稱，如果延長脱歐期限得到批准，約翰遜有兩個選擇。他知道自己有來自歐盟的額外時間作為保障，因此可以嘗試以稍為延長的時間表推動國會通過他的協議。

或者，約翰遜也可以認為，錯過10月31日的最後期限，他將完全放棄立法，轉而尋求大選。

分析認為，這兩種選擇都有風險。如果他採取議會妥協的路線，在公眾眼中，這可能會鞏固約翰遜作為一個盡一切可能兑現承諾的形象。

如果他成功了，並且在月底前以某種方式達成了協議，那麼他就可以開始為大多數權威人士都認為他會贏的選舉做準備。反之一旦失敗，他就有可能看上去像個失敗者，因為最後期限已過，英國將第三次延長脫歐期限。