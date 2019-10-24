印度總理莫迪二度缺席不結盟會議　或是外交政策轉變迹象

印度總理莫迪（Narendra Modi）將再次缺席不結盟會議，因而被視為是印度外交政策的轉變。

印度外交部當地時間10月22日晚宣布，印度副總統奈杜（Venkaiah Naidu）10月25日和26日將代表印度赴阿塞拜疆首都巴庫，出席第18屆不結盟首腦會議（18th Non- Aligned Movement summit），而莫迪再次缺席會議。2019年不結盟會議的主題是「堅持萬隆原則」，以確保成員國對當今世界的挑戰做出一致和適當的響應。

《印度時報》23日發表題為《總理第二次缺席不結盟運動會議，是外交政策轉向嗎？》的文章稱，印度是不結盟運動的創始成員國之一，但莫迪2016年就未出席在委內瑞拉舉行的第17屆不結盟運動會議，由時任印度副總統安薩里（Mohammad Hamid Ansari）代表出席，這讓莫迪成為首位不出席該會議的印度總理。

印度總理莫迪兩度未出席不結盟會議，引發外界高度關注。（Reuters）

文章稱，這可能是印度外交政策轉變的迹象，即從一個不結盟國家轉為多邊結盟的國家。不過，印度的鄰國尼泊爾總理奧利（KP Sharma Oli）和孟加拉總理哈西娜（Sheikh Hasina）參加第18屆不結盟運動首腦會議，馬爾代夫也派外交部長沙希德（Abdulla Shahid）與會。

印度是不結盟運動的創始國之一，不結盟運動過去曾協助第三世界國家抵抗殖民主義和種族隔離等挑戰，允許會員國奉行獨立的外交政策；但近年來，愈來愈多人認為不結盟運動已經失去作用。

對於莫迪已兩度缺席不結盟運動會議，《印度時報》指出，莫迪政府顯然認為，不結盟運動在協助印度對抗恐怖主義威脅及推動聯合國（UN）安全理事會改革等重要問題上沒有太大用處。

印度一直希望不結盟運動能設立一個反恐工作小組，推動國際合作打擊跨國恐怖主義，並非僅口頭宣示。如同印度前外交部國務部長艾克巴（M.J. Akbar）2016年時所言，印度希望不結盟運動會議能就恐怖主義問題採取明確立場。

不結盟運動成立於第二次世界大戰後，許多新興國家因民族主義高漲而走向獨立，加上世界隨後進入美蘇冷戰時代，這些新興第三世界國家為擺脱美國和蘇聯等大國控制，曾於1955年在印尼萬隆舉行萬隆會議，盼以不結盟擺脱美蘇等大國掌控，接着又於1961年在前南斯拉夫首都貝爾格萊德正式集會成立。