新加坡被指從香港亂局獲益　李顯龍夫人發文回擊【全文】

香港的亂局近來一直引發國際社會關注，有媒體稱，新加坡從香港的亂局中獲益，新加坡總理李顯龍的夫人做出了回應。

新加坡總理李顯龍的夫人何晶10月26日在社交網絡臉書（Facebook）上發表了一篇千字長文，正面回應媒體發表的關於新加坡從香港動盪局勢中獲益的文章。

她表示，隨着中國改革開放，經濟騰飛，香港已失去傳統的「中國窗口」角色，而面對來自北京、上海和廣州的競爭；糾結於資金和人口向新加坡和其他地區流動並無濟於事，香港應該做的是重新思考自己在中國、在世界上能扮演什麼角色。

以下是何晶文章的全文翻譯：

香港的一些人似乎總愛把新加坡視為「競爭對手」。 事實上，儘管都曾歷英國統治，這兩個經濟體卻截然不同，扮演的角色也不一樣。對於現代香港，真正該問的問題是：相對於中國，它扮演的是什麼角色。 在英治時期，尤其是在共產黨接管中國之後，香港成為了通往中國的貿易窗口。

在後英治時期，中國加入世貿組織（WTO）並繼續改革和經濟開放，香港的這個角色開始發生變化。製造業原本佔香港經濟總量的20%至30%，隨着香港的製造業遷往中國，製造業佔比很快就跌破10%。這意味着香港流失了大量的較為穩定的製造業崗位——從半熟練工人到中層主管和管理層。 如今，製造業佔香港GDP的2至3%，連5%都不到。香港已經基本不存在製造業了。所以，香港成為了中國的服務中心。

不妨回想一下：在1949年之前和英國接管香港之前，中國的金融和商業中心在哪裏？中國的主要金融中心在上海，同時，在北方的北京和南方的廣州也有蓬勃發展的金融中心。 在中國悠久的歷史中，直到英國人的出現，以及戰後中國因「自力更生」政策的失敗而封關自守，香港才開始扮演金融中心的角色，因此，隨着中國經濟的開放，香港真正的競爭者其實是在中國——上海、廣州和北京。 隨着改革開放，中國經濟規模到了2000年時已達到約1萬億美元，是香港GDP的6倍。

加入WTO後，中國與世界經濟的進一步融合，GDP迅速增長，到了2018年增長了10倍以上。在同一時期，香港的GDP翻了一番。香港GDP現在約佔中國GDP的3%。換句話說，中國的經濟規模是香港的30倍以上。即便是深圳，雖然在1980年之前只是個人煙稀少的漁村農村，其GDP以及對全中國頂尖人才的吸引力和密集程度現都已超過香港。沒錯，深圳是經濟特區，但即使在中國加入世貿組織之前，深圳的成功體現了中國經濟開放的潛力。

因此，人們真正該問的是，香港在中國、在世界應該扮演什麼角色。糾結於資金和人口向新加坡流動（而無視資金和人口同樣流向美國、加拿大、澳洲、英國等），完全無濟於事。

正如我們無法決定自己的出身，香港和新加坡也無法自主選擇自己的地理位置。香港在歷史和地理上與中國緊綁在一起，同樣的，新加坡在地理上與東南亞密不可分。英國人曾將香港作為對華貿易站，並將新加坡設置為東南亞香料的貿易站。比之香港，新加坡多了個角色，那就是它曾經是英國遠東司令部駐地，直到第二次世界大戰打破了英國海軍無敵的神話。獨立後的新加坡找到了生存之道。

香港則向中國提供服務，換取優厚經濟收入。約十年前，一些跨國企業決定把公司遷往中國城市，如上海。這是因為生活條件改善了，人們的信心增強了，因此他們將中國城市視為香港的直接替代——尤其當這些企業在中國設有大型製造工廠。

無可否認，一些中國人移居香港，或遷往香港工作或生活。對一些中國人而言，香港具有吸引力——它較少約束，例如沒有計生要求——但是，這些在中國已開始逐漸鬆綁。如果中國繼續放寬一些政策和改善生活條件，香港屆時面臨的真正挑戰是自己在中國、在世界還能扮演什麼角色？

各位，為了給我們的人民、國家、家庭和後代一個更美好，更善良，更安全的世界，讓我們保持冷靜，深思熟慮，按部就班，果斷前行。