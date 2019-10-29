日本首位聯合國難民事務高級專員緒方貞子逝世　享年92歲

日本共同社引述相關人士報道，聯合國前難民事務高級專員緒方貞子10月22日逝世，享年92歲。她是首位出任該職的日本人。

緒方貞子1927年在東京都出生，她生於官宦世家，父親緒方竹虎曾任副總理等職務，其外曾祖父則為前首相犬養毅。她在加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）取得國際關係碩士和政治學博士學位。她於1976年出任日本駐聯合國代表團公使，成為日本首名擔任此要職的女性。

緒方貞子經常親身到訪難民居住的地方，了解他們的需要。圖為緒方2000年到泰國難民營探訪緬甸難民小孩。（Reuters）

緒方1991年至2000年期間成為第8任聯合國難民署（UNHCR）高級專員，任內曾經歷波斯灣戰爭、南斯拉夫戰爭和盧旺達大屠殺等，處理過包括庫爾德、科索沃及東非等的大型難民問題。她指出，UNHCR不應該只支援從自己國家出走的難民，在一國境內的難民也應予以支援。

緒方於2003至2012年擔任日本國際協力機構理（JICA）事長，增加了海外事務所，致力推動對阿富汗及南蘇丹等國的援助，並曾親自探訪最少40個國家。2012年4月起，她擔任JICA特別顧問，就敘利亞難民問題提出見解；她也就參與了2020年東京奧運的顧問會議。

緒方備受聯合國職員及國際領袖尊重，她擁有出色的談判技巧，善於應對不同敵對勢力的關係，曾被同僚稱為「五尺巨人」。她曾獲聯合國教科文組織頒發的和平獎、文化勳章、以及東京都榮譽都民等。