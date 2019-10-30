【英國脫歐】歐盟正式延長期限　圖斯克：請善用時間

英國脫歐問題拖延多時，歐盟10月29日正式批准英國第三度延長脫歐期限。歐洲理事會主席圖斯克向英國道別，並希望對方可以把握很有可能是最後一次的延期解決問題。

歐盟第三度批准英國延長脫歐期限，這枚放在歐洲議會內的英國及歐盟旗很大松機會在2020年1月31日後成為絕跡。（Reuters）

圖斯克（Donald Tusk）在29日於Twitter留言，以「致我的英國朋友」為開場白，指歐盟27個成員國正式批准英國的脫歐延期申請。他表示這次可能是最後一次延期，因此希望英國可以善用時間。

圖斯克同時提到，自己在歐洲理事會的工作已經結束，所以向英國道別，並祈求對方可以一切順利。

To my British friends,



The EU27 has formally adopted the extension. It may be the last one. Please make the best use of this time.



I also want to say goodbye to you as my mission here is coming to an end. I will keep my fingers crossed for you. — Donald Tusk (@eucopresident) 2019年10月29日

歐洲理事會亦同時發表英國延長留歐的聲明，意味英國的脫歐期限會延長至2020年1月31日，讓英國有更多時間確認脫歐協議。假如朝野兩黨在延長期內通過脫歐協議，英國可以提早在2019年12月1日或2020年1月1日正式離開歐盟。

圖斯克會於11月30日卸任歐洲理事會主席職務，其空缺由比利時首相米歇爾（Charles Michel）於12月1日正式接替。