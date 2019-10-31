【英國脫歐】若通過約翰遜協議　智庫料經濟損失達700億英鎊

全國經濟與社會研究所（National Institute of Economic and Social Research）10月30日表示，首相約翰遜（Boris Johnson）的脫歐協議將導致英國經濟損失700億英鎊，比起留歐，脫歐亦會使經濟於未來十年收縮3.5%。

英國12月12日舉行大選，期望能為脫歐打破僵局。（美聯社）

英國被經濟和政治的不明朗籠罩。智庫預計，即將政府批准英國脫歐協議，也不會刺激經濟活動。研究所經濟學者漢奇（Arno Hantzsche）指，完全不預期會有「協議紅利」，協議會減少無序脫歐的風險，但除去英歐更緊密經濟關係的可能。

研究員假定英國於2021年過渡期結束後，與歐盟簽署自由貿易協議，並且與其他國家談判新協議。研究所認為，商品和服務更高的壁壘、貿易和移民的限制將會迫便經濟放緩。

約翰遜的協議無需英格蘭、蘇格蘭和威爾斯留在關稅同盟，意味過渡期後很有可能出現關稅和其他壁壘。研究員估計，如果脫歐不穩定因素持續，英國經濟將收縮2%；如果通過前首相文翠珊（Theresa May）的協議，經濟損失為3%；無協議脫歐將導致收縮5.6%。

英國財政部回應指，政府計劃與歐盟談判全面的自由貿易協議，比起智庫研究所根據的標準自由貿易協議更加進取。