以色列外交部宣布罷工　無限期關閉全球使領館

為了抗議以色列財政部更改報帳核銷制度，以色列外交官員發起了無限期罷工，關閉全球超過100處大使館和領事館。

以色列的外交活動將受到罷工影響。（VCG）

以色列外交部10月30日通過其官方Twitter發表聲明說，由於與以色列財政部就津貼問題發生糾紛，以色列外交部從當天開始無限期關閉所有駐外使領館。

聲明說，由於財政部違反2019年7月和外交部達成的共識，單方面改變實施了長達幾十年的有關協定，外交部不得不關閉其駐外機構。罷工期間，使領館不再提供領事等服務。

據悉，此次罷工源於以色列外交部與財政部關於外交人員和駐外武官津貼的糾紛。以財政部打算推行一項新的報銷制度，而按照這一制度，外交官和武官必須退還部分已報銷的津貼費用。

以外交部在聲明中說，針對財政部的這一決定，除了罷工之外別無選擇。「我們希望這場危機能儘快得到解決」。

對此，以色列駐比利時大使納順（Emmanuel Nahshon）表示，這些爭端源自財政部要求外交官員，提供用於家庭招待的花費收據。

納順稱，「當你在家招待某些人，當你辦個晚宴或其他活動，不是每一次都能生出收據。當我們申報這類開銷時，他們必須信任我們。」

2014年，以色列曾首次關閉外交部總部以及全球使館領館，導致一系列對以色列的訪問和以總理的出訪被迫取消。