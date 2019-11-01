美國紐約2022年禁售鵝肝　生產商擬入稟推翻禁令

美國紐約市議會10月30日以42票贊成、6票反對的壓倒性票數，通過禁售鵝肝的議案。鵝肝生產商稱家禽在宰殺前獲得人道的對待，在增肥的過程中沒受苦。有公司代表稱有意入稟法院推翻禁令。

紐約市議會10月30日以壓倒性票數，通過禁售鵝肝的議案。（Reuters）

紐約市議會30日以42票贊成、6票反對通過議案。法例將交紐約市長白思豪（Bill de Blasio）簽署，2022年10月生效。屆時禁止食品零售公司或食品服務公司銷售、提供或處理鵝肝，違例者每次違規將被罰款500到2000美元（約3918港元到15,674港元）。

紐約不是美國首個禁售鵝肝的地方。芝加哥2006年曾推出禁令，但兩年後遭到廢除；加州2012年禁售鵝肝，雖然在聯邦法院受到質疑，但上訴法院最終維持禁令。

生產商嘆禁令「毀滅性」

紐約市此舉將影響市外兩個國內主要鵝肝生產商，紐約是它們的主要市場。美國紐約州大型鵝肝生產商Hudson Valley Foie Gras（暫譯：哈德遜谷鵝肝）營運經理亨利（Marcus Henley）表示，紐約市生意佔公司三分一收入，失去這個市場對公司來說是毀滅性的。他說有意入稟法院。

鵝肝是法國傳統美菜，但因製作過程涉及強行對鵝隻餵食以及妄顧其健康而為人詬病。以新澤西州為基地，同樣依賴紐約市場的分銷商D'Artagnan提出異議。公司創辦人達甘（Ariane Daguin）表示，禁令通過是建基於一個錯誤的前設——「這是（指的是生產鵝肝）不人道的過程」。

製作鵝肝被指不人道：生產商會對鴨或鵝進行強行餵食，不但有可能令牠們受傷，更對牠們構成莫大壓力。圖為2011年3月16日法國蒙托邦一個養殖場。（VCG）

↓↓↓人們所說的鵝肝，不一定全是用鵝的肝製成，鴨子的肝也是原材料之一。不過根據法國法例，肥肝必須以填鴨法製成。想看更多法國鴨農場的照片，請點擊放大觀看：

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生產商稱「人道飼養」

她為生產過程被指虐待動物進行反駁，稱該公司的鵝隻能在農場內自由走動，員工每8小時進行人手餵飼。達甘稱對鵝隻的強行餵食在牠們成年後才實行，即距離牠們出生後約12周。工人會將15厘米長的軟膠管插進鵝口，管子會將玉米，大豆和水製成的軟混合物噴到牠喉嚨頂部。這個情況持續3周後，工人便將牠們宰殺。

達甘指從沒有一個市議會議員付出任何努力去了解這個過程，以及他們全部都拒絕探訪農場，直接了解這個過程。她說禁令的投票的過程是不合符憲法的，而市議員被主張保護動物的社運人士錯誤影響。她又指那些社運人士資助議員的政治活動。