【人權法案】美CECC主席促參院盡快表決《香港人權及民主法案》

反修訂《逃犯條例》引起的示威持續，美國國會及行政當局中國委員會（CECC） 主席麥戈文（Jim McGovern）11月2日指出，中國表示要在香港維護國家安全的說法令人不安，認為會令本港局勢惡化。他同時促請參議院盡快表決《香港人權及民主法案》。

麥戈文當日在Twitter引述美國《紐約時報》（New York Times）一篇題為《中國表示將為香港推出國家安全措施》的報道，形容內容令人不安。他指出，報道指北京正計劃採取新措施在香港維護國家安全，如果成真，將令情況惡化。

Disturbing reports that Beijing is planning new steps to “safeguard national security” in #HongKong. If so, that will only make things worse.@Senatemajldr McConnell: bring the #HKHumanRightsandDemocracyAct to a vote as soon as possible to support #HK!https://t.co/CtAx5vr2Rj — Rep. Jim McGovern (@RepMcGovern) November 2, 2019

他促請參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）盡快表決《香港人權與民主法案》，以支持香港。眾議院在10月16日以「全體議員一致同意」的表決形式通過《2019年香港人權與民主法案》。參議院審議後會由美國總統特朗普簽署作實。

麥戈文等眾議員9月提出《保護香港法》（PROTECT Hong Kong Act），要求華府停止向香港出售催淚彈等非致命人群管制裝備。