【東盟峰會】安倍晉三文在寅會談內容曝光　日韓同意對話解決分歧

正於曼谷參與東盟峰會的日本首相安倍晉三，與韓國總統文在寅短暫會面交談約10分鐘。韓國青瓦台形容雙方對話氣氛良好，日本放送協會（NHK）詳細報道兩人的交談內容。

安倍與文在寅在東盟峰會上簡短交談約10分鐘，這次是自2018年10月日韓關係轉趨惡劣以來，兩人再次的會談。（路透社）

NHK報道指，安倍先就文在寅的母親逝世表示哀悼，並感謝韓國總理李洛淵出席德仁天皇的即位典禮。文在寅母親姜韓玉女士在10月29日逝世，文在寅在處理母親的後事後，隨即出發泰國參加東盟峰會。

文在寅對安倍的關心表示謝意，兩人後就重點話題交換意見，安倍重申日本就二戰強徵勞工的立場，稱日本已按照日韓簽署的條約完全解決。

兩人後對日韓關係事關重要達成一致，認同兩國應透過對話解決兩國分歧。兩人同意將從外交途徑，達成協議改善兩國關係。文在寅提出若需要可舉行高級別會談達成協議，安倍回應稱將盡方法尋找改善兩國關係的方法。

期待破冰改善兩國關係

10月24日李洛淵在參加德仁天皇的即位典禮後，與安倍舉行會談。李洛淵在會上把文在寅的親筆信轉交安倍，韓聯社報道信中提及希望兩國能盡早化解雙方分歧。

雖然是次東盟峰會上的會見時間短暫，僅以簡單形式進行，但有意見指是次會面可視為日韓關係的破冰，期待兩國關係得到改善。