美智庫建議華府停止對華關税戰　聯眾對抗中國

美國無黨派智庫亞洲研究局（National Bureau Of Asian Research，NBR）發表報告，建議華盛頓政府停止對華關税戰，但又指應與盟友一起抵禦來自中國的經濟、安全威脅。

NBR官網11月4日發表題為《部分脱鈎——美國對華經濟競賽新戰略》的最終版報告，以修正美國對華經濟戰略方向為目標，提出一項「四部份戰略」的框架路線圖。

報告建議華盛頓停止對華僵持了16個月的關税戰，一方面減少中國對美國造成的可趁機而入的被監控、破壞風險，另一方面增加投資在本國的科技革新上，並同盟友一起抵禦來自中國的經濟、安全威脅。

這份長達26頁的報告力圖挽救特朗普政府一根關税大棒打遍天下的對外貿易政策亂局。（NBR官網）

作者之一，NBR顧問、共和黨前議員鮑斯特尼（Charles Boustany）寫道：「上述任何一件事都將不會是輕而易舉能做到的，尤其是這屆政府。但國會一直在乞求，考慮關税之外的選項。因為看上去（政府）根本沒有統一的、全面的戰略。」

鮑斯特尼進一步提出，華盛頓應當將注意力集中在與關鍵盟國們分享獲得的中國政策情報上，以此重修舊好。

另一名作者、美國普林斯頓大學教授弗裏德伯格（Aaron Friedberg）亦寫道，華盛頓應當停止繼續惹怒盟國，而是集中關注中國。弗裏德伯格稱：「中國威脅的重量級遠勝任何同歐盟、日本、韓國在貿易上遇到的摩擦。」

弗裏德伯格指出，集結盟國力量將給華盛頓及關鍵盟國們最大限度的話語權，逼迫北京遵守秩序，否則的話將處於不利的國際經濟地位。

倫敦政經學院（LSE）經濟學副教授金刻羽10月31日在新加坡出席英國巴克萊（Barclays）銀行年度亞洲論壇時，接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）專訪亦指出：「特朗普在全線開戰。對中國而言，還有比這更好的消息嗎？」