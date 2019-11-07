法國國寶級女星嘉芙蓮丹露輕微中風入院　料無礙活動能力

法國國寶級女星嘉芙蓮丹露（Catherine Deneuve）輕微中風入院。嘉芙蓮丹露的經理人周三（6日）發表聲明稱，76歲的嘉芙蓮丹露輕微中風，需要時間養病，但不影響活動能力。

聲明沒有交代嘉芙蓮丹露何時中風，法國《巴黎人報》（Le Parisien）報道，嘉芙蓮丹露是在周三上午出現輕微中風，「周二晚發病一直持續至周三早上」。據稱，嘉芙蓮丹露近日正拍攝由法國女導演貝爾科（Emmanuelle Bercot）執導的電影《De Son Vivant》。

13歲出道的嘉芙蓮丹露年輕時集美麗和高貴於一身，因而有「冰美人」（Ice Maiden）的美譽，憑1964年主演的音樂愛情電影《秋水伊人》（The Umbrellas of Cherbourg）成名，從影62年不言休。

去年，在全球響應反性侵的「#MeToo」熱潮下，嘉芙蓮丹露聯同其他99位女作家、演員和學者於法國《世界報》（Le Monde）刊登公開信，指出「很多男士因為只想偷吻和碰其他人的腿而被懲罰」，又認為「強姦固然是犯罪，但着迷一個人，即使是固執或笨拙方式，就不是罪」，或者不應該以「大男人」標籤男性。這番言論惹來不少批評，其後她向性侵犯受害者致歉。