韓媒：中國已就霧霾認責　韓應改變「受害者態度」

霧霾一直是韓國抱怨中國的一個問題，韓媒認為，韓國應該轉換「受害者」的態度，與中國正面合作解決，這樣才能打開中韓關係感情上的「死結」。

中韓關係在近幾年都處於一個不冷不熱的尷尬局面。（VCG）

韓國《朝鮮日報》11月6日報道，中國生態環境部部長11月4日在韓國首爾舉行的大氣污染國際論壇上宣傳了中國改善霧霾的成果。中國政府同意發布事實上承認中國對韓國霧霾有責任的中日韓聯合研究結果。預計將在br2週進行發佈。

中日韓三國聯合研究的項目是「東北亞大氣污染物長距離跨界輸送項目（LTP）」。韓國國立環境科學院、中國環境科學研究院和日本大氣污染研究亞洲中心等三家研究機關用相同的排放源資料，使用彼此認可的模型（通過複雜的連接反應式推測結果），共享國家間影響定量分析的結果。

研究結果原定於2018年發布。但中國對自己的排放源資料是2010年的數據一事提出質疑，指出沒有反映出2013年至2017年大氣污染防治5年計劃讓霧霾污染下降了三分之一的成果。今年2月，三國研究機構最終根據中國政府提供的2017年更新資料分別得出了「本國貢獻率」和「國外貢獻率」。調查對象是韓國（首爾、大田、釜山）、日本（東京、大阪、福岡）和中國（北京、瀋陽、天津、青島、大連、上海）等12個城市。

最讓人關注的是「中國對韓國的貢獻率」。參與研究的人員沒有給出準確的數據，這可能是因為約定了進行「三國聯合發表」。韓國和日本的分析結果接近30%，雖然不是50%，卻並未脱離韓國環境當局此前公布的「國外貢獻率年平均值30%至50%」範圍。

污染責任的基本原理是「由原因方承擔」。讓環境變得更糟的人要承擔更大的責任。問題在於很難準確量化誰丟了多少。而此次LTP聯合研究是旨在確認事實的第一步。

歐洲花了12年時間才使瑞典的酸雨危害主張達成了低階段協議。因此，LTP項目走到了「各國彼此認可研究發佈」這一步，儘管彼此的數據存在一定差距，但這是一個重要進展。

報道認為，從現象上看，「中國=加害者，韓國=受害者」的結構是正確的，但中國並不是故意把霧霾吹向韓國一邊。近年來，中國取得了令人矚目的成就。只有中國更加努力，才能對韓國的霧霾有所幫助。

報道認為，不要只從「加害-受害」的角度看待中韓關係，而應該把中韓關係定位為只有中國成功，韓國才能獲益的合作伙伴關係。如果互相指責，就會發展成感情上的「死結」，只能離解決問題越來越遠。中國作為夢想成為世界領導人的國家，應該解決威脅本國國民健康、給鄰國造成麻煩的污染問題，如果中國對此認真聽取意見，中韓兩國就能能成為共享價值的夥伴，開展合作應對。