【中美貿易戰】單挑中國難度太高　美國被指應盡快拉攏盟友

一份最新美國智庫的研究報告認為，美國在同中國角逐中，如果不同盟國合作抵禦中國的掠奪型經濟政策，將會「日漸孤立」。

美國非營利無黨派智庫「全美亞洲研究所」（NBR）最新發表的報告認為，美國正在「日漸孤立」。這個非政府組織提交的報告，旨在制定美國與中國「部分脱離」的一個全面戰略。

這份報告呼籲採取四部分戰略，以此抵禦中國的經濟和安全風險，其中包括：強化與盟國的信息分享與合作；中美貿易戰實現「停火」；強化美國的防禦措施，以及加大美國對技術創新的投資。

中美對立加劇下，美國被指必須拉攏盟友抗衡中國。（Reuters）

路透社報道，報告重點強調美國在與中國角逐中「日漸孤立」的情況。很顯然，加強同盟國合作是實施有關戰略的關鍵。

報道引述美國前共和黨聯邦眾議員布斯塔尼（Charles Boustany）的話說，上述措施執行起來並不容易，特別是在有關本屆特朗普政府的問題上。布斯塔尼本人蔘與了這份報告的撰寫。

報告的另一位撰寫人、普林斯頓大學教授范亞倫（Aaron Friedberg）表示，美國政府應該停止對盟國的敵視行動，而應集中精力應對中國，「在貿易領域，比起歐盟、日本以及韓國，中國給美國帶來的問題更嚴峻。」