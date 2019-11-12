【澳洲大火】居民倉卒逃難　動物四出求生　當地掀起樹熊保衛戰

澳洲山林大火持續，兩大東部州份昆士蘭（Queensland）及新南威爾斯（New South Wales）宣布進入緊急狀態後，當地也掀起一場動物保衛戰，由於居民倉皇逃亡，未能及時帶走動物，很多民眾飼養的動物如狗、馬、鳥等失蹤，生死未卜。救援人員也忙於拯救野生樹熊，希望救助這個瀕危物種。

寄望動物自行求生

《每日郵報》報道，大火蔓延速度快，很多居民無法帶同動物一起逃生，有主人在離開時只能急忙把馬房的圍欄打開，寄望馬匹自行求生。報道指，也有不少寵物如狗、貓、鳥等遭遺下，主人在逃難後，擔心牠們的安危。

澳洲大火：當地設有馬匹收容所，民眾協助拯救受大火影響的動物（Getty Images）

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救援人員拯救樹熊

深受山火影響的動物，還有一眾樹熊。這次澳洲東部山火持續多時，政府部門早在10月底已警告火勢蔓延至樹熊的棲息地。專家估計，可能有多達350隻樹熊不幸死於無情的烈火中，形容是國家悲劇。

澳洲媒體SBS在11月12日報道，當地部門繼續派員拯救樹熊，救援人員上周在英斯湖（Lake Innes）自然保護區搜救出14隻受傷的樹熊，把獲救助的樹熊數目增至43隻。

麥夸里港樹熊醫院在社交網站上傳短片，顯示有2隻燒傷9成皮膚的樹熊，在經過治療後，終於可以重新進食。

醫院又上傳短片，顯示當地樹熊棲息地受到山火嚴重破壞的惡劣情況。

澳洲救援人員表示，擔心火勢會進一步蔓延到其他區域，造成更多樹熊傷亡。澳洲媒體SBS引述新南威爾斯自然保護委員會的代表稱，樹熊在新南威爾斯的處境不妙，若果數量像過去20至30年般下降，到了本世紀中葉，野生樹熊將會滅絕。

醫院上傳受傷樹熊的照片（麥夸里港樹熊醫院Instagram）

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