多個中國訪問團突然被取消　中印交流亮紅燈？

在第8屆印中商業論壇被取消後，印度媒體11月13日披露，近期多個中國訪問團簽證遇阻，尚無法確認原因。在這之前，印度剛剛拒絕加入中國支持的「區域全面經濟夥伴合作協定」 （RCEP）。

11月4日，RCEP的15個成員國已經結束了所有文件談判以及實質上所有市場准入談判，準備2020年簽署協議。這是覆蓋世界人口最多、成員結構最多元、發展潛力最大的區域自貿協定。（Getty Images）

據《印度斯坦時報》11月13日報道，近期至少有5個中國代表團因簽證問題無法如期到訪印度。這些代表團主要來自中國各省級政府，其中也有大學訪問團，原計劃在11月訪印。

自2018年12月，中印兩國在高級別文化和人際交往機制下舉行兩次會談，雙方提出要增進交流。

目前尚無法確認簽證延遲發放的原因。有知情人士透露，印度向外國代表團發簽證必須遵循特定程序，這些中國訪問團2019年能否成行是個未知數。

另外，一支由70人組成的中國商業代表團原計劃參加11月13日至14日在新德里舉行的第8屆印中商業論壇，但該活動也由於簽證問題臨時取消。

這次年度論壇由設在印度的國際商業鏈接論壇（IBLF）與印度工商協會（FICCI）聯合舉辦。IBLF在其網頁上發出簡短信息稱，「由於無法預見的情況」這次論壇被告知取消，希望很快能宣布新的舉行日期。

11月13日，金磚國家領導人第十一次會晤在巴西舉行。莫迪（左一）稱，「我與習近平主席舉行了會談，討論了深化雙邊合作的幾個話題。今天的討論將為印中關係增添新的活力。」（AP）

印度快報（Indian Express）援引消息人士透露，中方代表團在數星期前申請印度簽證，但沒有獲得簽證。會議主辦方為推動發放簽證努力到最後一刻，但最後被告知目前不予核發。該消息人士稱，印度外交部11月8日通知主辦單位，沒有得到印度內政部的批准，無法核發這些簽證。

《印度斯坦時報》提到，中國此前對印度在克什米爾成立直轄區表示不滿和堅決反對。不過中印兩國領導人在10月舉行了第二次非正式會議，聚焦改善貿易關係。雙方還決定，將2020年定為印中人文交流年，將以2020年雙方建交70周年為契機深化所有層次的交流，包括立法、文化、青年組織和軍隊等。

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值得一提的是，就在印度不予核發中方簽證的幾天前，印度拒絕加入中國支持的「區域全面經濟夥伴合作協定」 （RCEP）。印度總理莫迪（Narendra Modi）11月4日表示，由於在關税、與其他國家的貿易逆差和非關税壁壘等方面存在分歧，印度決定不同意目前的條款。

印度擔心，根據RCEP中逐步取消關税的條款，印度要開放市場，這會讓大量廉價中國商品以及澳洲與新西蘭的農產品湧入印度，從而損害印度當地生產商。