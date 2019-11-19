美國重大政策轉向　宣布以色列猶太殖民區不違國際法

美國11月18日表態支持以色利於約旦河西岸興建猶太人殖民區的權利，放棄近四十年認為猶太人殖民區不符合國際法的立場。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在記者會上宣布，美國不再認為以色列在約旦河西岸的殖民區違反國際法。蓬佩奧指，在仔細研究有關法律辯論的各方之後，本屆政府同意美國前總統列根（Ronald Reagan）的看法：在約旦河西岸建立以色列平民殖民區本身並不違反國際法。

蓬佩奧表示，指摘建立平民殖民區違反國際法並不能促進和平事業。令人感到殘酷的事實是，衝突永遠不會得到司法解決，在國際法問題上爭論誰對誰錯也不會帶來和平。他還表示，個別殖民區的合法性應由以色列法院決定，並聲稱美國的聲明不會損害以色列和巴勒斯坦之間最終的全面解決方案。

美國有線新聞網絡（CNN）形容是政策的重大逆轉，否定美,國國務院1978年認為殖民區違反國際法的意見書。一名美國政府官員說，特朗普政府本打算在11月11日至17日一周宣布相關決定，但是因為巴勒斯坦武裝份子在加沙和以色列交火推遲宣布相關決定。

官員表示，近一年來，國務院一直在與特朗普的女婿庫什納（Jared Kushner）領導的白宮和平團隊協調，努力促成決定。官員也說，此舉不會改變政府的立場，即繼續修建殖民區不利於以色列和巴勒斯坦的和平。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室就發表聲明稱，美國糾正「歷史性的錯誤」並歡迎美國重新考慮以色列的殖民區。

巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）的發言人說，美國的決定完全違背國際法。約旦外交部長薩法迪（Ayman Safadi）也說，殖民區是對國際法的公然違背，會產生危險的後果。