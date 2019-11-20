韓國高官受美國大使邀請赴官邸：一見面就講錢　反覆20次

美國大使11月初會見韓方高官時，儘管雙方只進行了30分鐘的談話，但美方三句不離「要錢」，至少有20次談到了美方要求韓方把承擔的防衛費提到50億美元，令毫無準備的韓方高官非常驚慌。

據韓國《首爾新聞》11月19日報道，美國駐韓大使哈里斯（Harry Harris）11月7日邀請韓國國會情報委員會委員長、正未來黨議員李惠薰赴大使官邸訪問。

李惠薰在11月19日的一場電視節目中回憶了7日她與哈里斯見面的情況。她說，這是自己第一次接到哈里斯的邀請，本以為只是普通的聊天談話，沒想到會牽扯到防衛費，因此感到非常驚慌。

通常此類見面會先談談國內外局勢，最後引出大使方面的要求。但李惠薰表示，哈里斯沒有做任何鋪墊，「一見面就提到了錢的問題」，而在之後的談話中，哈里斯也反覆提及美國主張韓國應承擔50億美元的防衛費。

美國以駐韓美軍為由，要求韓方增加防衛費。（VCG）

雖說沒有特意去計數，但李惠薰估計，哈里斯在30分鐘的談話裏提到這件事的次數「可能達到20次」。他還不斷重複美國總統特朗普（Donald Trump）的理論，即「韓國在相當長一段時間裏只交了五分之一的錢」。

李惠薰表示美方提出的金額「不合理」，還試圖把話題轉移到日韓《軍事情報交換協定》等領域上，但哈里斯並不吃這一套，始終聚焦防衛費問題。

而這只是美國針對韓國會議員發動攻勢的一個縮影。自11月起，美國大使館已先後向自由韓國黨議員尹相鉉、李鍾九，我們共和黨議員洪文鍾、趙源震，以及執政黨共同民主黨的安圭伯發出邀請。

雖然美方不斷向韓國施壓，但11月19日的防衛費分擔協定第三次談判還是因雙方的嚴重分歧而破裂。