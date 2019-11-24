中國駐美公使批美對華政策有三個嚴重誤判：已跨越紅線

11月21日，中國駐美大使館副館長李克新公使在華盛頓的一個公開講話中表示，美國現有的對華政策存在嚴重誤判，在香港和新疆等問題上都 「跨越了紅線」 。

根據中國駐美大使館官方網站消息，11月21日，中國駐美國公使李克新應邀出席美中政策基金會在華盛頓舉辦的2019年年度晚宴並發表演講。

李克新指出，當前中美關係正處於關鍵時期，兩國在多個領域面臨諸多挑戰，造成這一局面的根本原因是美方有三個誤判。

李克新指出，當前中美關係正處於關鍵時期，兩國在經濟、政治、科技、人文等領域面臨諸多挑戰，對華強硬似已成為華盛頓新的「政治正確」。

造成這一局面的根本原因在於，美國當前的對華政策存在嚴重誤判。誤判一是美方認為中國一直以來秉持取代美國的戰略，要通過「百年馬拉松」打垮美國。

誤判二是認為美過去的對華戰略存在錯誤，對華接觸是失敗的。

誤判三是認為中國共產黨和中國人民可以割裂開來，攻擊中國共產黨可以獲得中國的民心。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）11月8日在德國柏林表示，美國同中國的衝突，是與中共的衝突，不是美國與中國的衝突。

李克新對此指出，將中國共產黨和中國人民割裂的企圖暴露了美方某些政客的無知。中國共產黨已經和中國最廣大人民群眾的根本利益緊密地聯繫在一起。美方任何人，只要他攻擊中國共產黨，就是攻擊中國人民。美方應認真了解中國，認真了解中國共產黨。

李克新指出，美方主導當前中美關係的不是真正的外交官，而是執法和情報人員、自封的中國專家和政客式的假外交官。

李克新指責美國在香港與新疆等問題上跨越了 「紅線」。

他說：「當香港出現明顯暴力、美國會山上的頭面人物卻稱其為『一道亮麗的風景線』時，你跨越了這道線。國會這個星期通過的有關法案是對中國內政的嚴重干涉。」

他說，當美高級外交官一而再、再而三地會見申稱自己及家人被中國政府迫害而他們被證明是純粹的騙子的「新疆人士」而且繼續指責中國時，美方跨越了外交紅線。

有媒體評論稱，這是中國官員首次提出美國在香港和新疆等問題上跨越紅線的說法，儘管北京一直指責美國干涉香港和新疆事務。

李克新強調，在運籌中美雙邊關係時，要體現高度的專業素養，更要有戰略思維，真正維護國家利益，而非被政治所左右。中美雙方需要高質量的溝通對話而不是麥克風外交，真正的外交應在中美關係中發揮主導作用。

11月20日，美國眾議院以417票贊成、1票反對的結果，通過了《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）。此前，19日，美國參議院全體一致通過了這項法案。

美國總統特朗普（Donald Trump）21日在被問到在試圖與中國達成貿易協議的情況下，是否會簽署或否決美國國會兩院通過的《香港人權與民主法案》時，表現出模稜兩可的態度。

在接受霍士新聞網絡節目採訪時，被問到是否將簽署這部法案時，特朗普說：「我們必須跟香港站在一起，但我也跟習（近平）主席站在一起。他是我的好朋友。他是個很棒的人。」