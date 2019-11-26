印度法官斥官員：全世界都因霧霾嘲笑我們　比地獄還糟糕

印度首都新德里地區已經持續遭遇嚴重的霧霾天氣，印度最高法院甚至召開聽證會譴責不作為的印度官員。

《印度時報》11月25日報道，印度最高法院25日召開聽證會，批評新德里空氣糟糕得令人震驚，簡直就像一個「毒氣室」讓居民「窒息」。

法院還抨擊印度政府和農民在危機中無所作為，空氣污染日漸惡化，以致於「全世界都嘲笑印度」。印度首都新德里的空氣質量年復一年地惡化，印度最高法院在聽證會上稱，新德里的生活現在「比地獄還糟糕」，並質問政府為什麼沒有採取更多措施來加以解決。

聽證會中，法官責問副檢察長：「這應該被容忍嗎？這難道不比內戰更糟糕嗎？為什麼人們在這個毒氣室裏？如果是這樣的話，你還不如用炸藥來終結他們。與其最後患癌，還不如現在就死。」

法院表示，印度所有邦都應在環保上竭盡全力，包括監控空氣質量指數（AQI），實行空氣質量管理和垃圾處理辦法；並敦促新德里市政府提出計劃，10天內在城市裏修建「空氣淨化塔（Air Purifying Towers）」。

法官們譴責與會政府官員稱，「在一國首都發生這種情況，人們將如何生存？如果你（政府）不能有效監管，這個國家將如何成為一個全球超級大國？」法官們在聽證會譴責與會政府官員。

法院認為印度憲法規定政府有維護國民健康的責任，但逐漸惡化的環境使得「民眾生存權受到威脅」，甚至一些邦的居民壽命「因此減少」。

最高法院還指責各邦地方政府在玩「推卸責任的遊戲」，怒批一些政府官員「把污染問題政治化了」。

最後，法官讓副檢察長制定一項計劃，在新德里首都地區修建防霧霾塔，並稱該技術已經可用，目前問題只是「缺乏意志力」。法官還稱，「你不能讓人們這樣死去。全世界在嘲笑這個國家，而我們沒有能力處理這件事。」