【中美貿易戰】美官員或假期後訪華　劉鶴主動致電釋出正面信息

中美貿易談判代表通話。中方聲明指，兩國同意就第一階段協議磋商的剩餘事項保持溝通。《華爾街日報》曾報道，中方期望感恩節假期前進行面對面磋商，但有報道指，美國官員或會假期後訪問北京。

參議院財政委員會主席格拉斯利（Chuck Grassley）表示，中美貿易首階段協議有望年底前達成。他指，中國邀請美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）訪問北京進行面對面磋商，二人如果看到有真實機會達成協議便會前往北京。

美國貿易代表辦公室和財政部也未有回應有關說法。路透社引述知情人士表示，美國官員或會於感恩節假期後前往北京。

根據中國商務部發出的通稿，內容未有提到中國副總理劉鶴「應約」與美方官員通話。《華爾街日報》報道稱，美方未有如中方期望安排本周訪華，劉鶴主動致電，代表中國想要向外界展示，雙方經常溝通。

報道指出，雙方都不想對話破裂，從而導致新一輪貿易爭端升級。中國方面尤其在努力確保談判處在正軌上。中國近來一直向公眾通報最新的消息，與4月的做法形成對比。當時美國對達成貿易協議持樂觀態度，中國保持沉默。

報道稱，北京德傑律師事務所（Dechert LLP）的陶景洲（Jingzhou Tao）律師表示：「我認為中國迫切想要達成一份協議。他們無法承受這種不確定性給經濟蒙上的陰影。」

《政治報》網站（Politico）11月26日引述消息人士報道，姆努欽和白宮顧問庫什納（Jared Kushner）都催促特朗普達成協議。消息人士透露，如果特朗普能提供中國想要的實質關税減免，協議基本上就能達成。