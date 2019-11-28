英國名廚羅茲拍攝節目期間突感不適猝死　享年59歲

近日續有名人在拍攝節目時不適逝世的消息，台灣藝人高以翔外，英國名廚兼電視節目主持人羅茲（Gary Rhodes）11月26日在杜拜拍攝新系列節目，休息期間突然非常不適，延至晚間逝世，享年59歲。

英國名廚兼電視節目主持人羅茲11月26日逝世，享年59歲。（AP）

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羅茲家屬在聲明中表示，這位名廚逝世時妻子陪伴在側，但並無詳細說明死亡原因，只是說感謝所有人支持。他死時正在杜拜攝製新的電影視節目，由Rock Oyster Media 及Goldfinch TV聯合製作。兩間公司27日發聲明指出，他是在拍攝期間小休時突然非常不舒服，之後在短時間內死去。

羅茲標誌性的刺蝟髮型為人所知，90年代他在英國名廚界掀起一波新浪潮，已故英國戴安娜王妃（Princess Diana）、奧斯卡影帝湯漢斯（Tom Hanks），以及英超球隊曼聯等都是他的座上客。

他又曾在《我要做廚神》（Master Chef）及《地獄廚房》（Hell s Kitchen）等著名飲食及廚藝節目演出，亦曾撰寫食譜。

世界各地資深名廚均對羅茲的死訊表達婉惜，Gordon Ramsay在Twitter形容，羅茲將英國美食帶到全世界；Jamie Oliver就在Instagram讚揚，羅茲以高雅和有趣的方式重新設計現代英國美食。